Армия и оружие
Lenta.ruРаскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском
Испытания под Северодвинском связаны с разработкой оружия в связи с выходом США из договора по ПРО. Об этом заявил и.о. постпреда России в Вене Алексей Карпов, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Случившаяся под Северодвинском авария не имеет отношения к предмету Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил и.о. постпреда России при международных организациях в Вене Алексей Карпов.РИА Новости14:26
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Участники творческого фестиваля в Крыму «Таврида-Арт» получили гранты, сумма которых составила 86 млн 937 тысяч рублей.
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Пользователи Сети назвали платье Меланьи Трамп костюмом клоуна
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Экономика сегодня 16:16
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«Ротор» в гостях обыграл «Спартак-2» в матче ФНЛ
Волгоградский "Ротор" победил московский "Спартак-2" в матче десятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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Народная дипломатия в действии: ветераны АТО и ополченцы ЛДНР встретились на российском телеканале
На самом деле беседа ветеранов АТО и бывших ополченцев ЛДНР проходила в привычных границах.
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СПЧ подготовил два варианта амнистии к 75-летию Победы
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Пакт Молотова-Риббентропа взорвал СССР изнутри
Если бы стороны ограничились договором о ненападении в том виде, в каком он был подписан, то он практически ничем не отличался бы от таких же двусторонних соглашений, подписанных к тому времени Германией с Польшей, Англией, Францией, Литвой, Латвией, Эстонией.
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Центр компетенций НТИ МЭИ создаст решения на базе нейросетей для цифровых электроподстанций
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Путин внес кандидатуры на пост главы Ингушетии
Президент России внес в Народное собрание Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
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