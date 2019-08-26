Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРаскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском

Испытания под Северодвинском связаны с разработкой оружия в связи с выходом США из договора по ПРО. Об этом заявил и.о. постпреда России в Вене Алексей Карпов, передает РИА Новости.
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Дипломат назвал причину испытаний под Северодвинском

Случившаяся под Северодвинском авария не имеет отношения к предмету Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил и.о. постпреда России при международных организациях в Вене Алексей Карпов.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 16:22, Ашберн
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