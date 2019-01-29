Раскрыта история создания российских ЧВКLenta.ru 12:35

с чего всё началось

Собеседник The Bell, представленный как много лет проработавший в частных военных структурах человек, рассказал, что бизнесмену изначально не нравилась идея ЧВК. То же самое подтвердил источник в Минобороны, отметив, что проект казался Пригожину опасным и невыгодным.

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Единоборства Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Макгрегором Напомним, что потасовка произошла после боя между Нурмагомедовым и Макгрегором, когда Дагестанский Орел вступил в словесную перепалку с тренерами и представителями команды ирландца, перелез через ограждение и ногами вперед прыгнул на секунданта Макгрегора Диллона Дэнис, спровоцировав массовую драку.

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Авто Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag От стандартной модификации спецверсия XF Chequered Flag, название которой переводится как «Клетчатый флаг», отличается наличием шильдиков с названием особой серии, спортивными бамперами спереди, порогами, выкрашенными в цвет кузова, а также спойлером на крышке багажника и 18-дюймовыми колесными дисками особо дизайна, получившего название Gloss Black.

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Экономика Apple сообщила о снижении квартальной выручки и прибыли The Wall Street Journal отмечает, что это первый случай приблизительно за последние 10 лет, когда в первом квартале финансового года зафиксировано снижение и выручки, и чистой прибыли Apple.

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