Политика

Песков объяснил выдачу российских паспортов жителям ДонбассаИзвестия 05:32

Наличие российского паспорта позволит жителям самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам ездить не только по России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля.
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Дмитрий Песков
Люди же путешествуют не только по территории России. Люди не могут возобновить свои проездные документы, не могут возобновить свои паспорта, находясь на территории этих республик.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия 05:32

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