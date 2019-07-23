Происшествия

Раскрыт способ массовой казни в ЧечнеLenta.ru 12:02

Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.
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с чего всё началось

Подвал имени Кадырова. Новые подробности массовой внесудебной казни 27 жителей Чечни. Расследование Елены Милашиной

Кадр «Грозный ТВ» В июле 2017 года «Новая газета» опубликовала список из 27 жителей Чечни, задержанных по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях. Все эти люди, по нашим данным, стали жертвами массовой внесудебной казни.
Новая газета07:58

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«Путин в курсе. Но никаких результатов не будет»: Игорь Каляпин о массовой внесудебной казни 27 жителей Чечни

Дождь14:30

Показания осужденных курчалоевцев пролили свет на дело о внесудебных казнях

Кавказский узел16:59

Мемориал: Следственный комитет устроил организованный саботаж, игнорируя сообщения о «секретных тюрьмах»

Эхо Москвы14:04

«Новая газета»: К убийству 27 человек в Чечне может быть причастно ФСБ. Убивали их в подвале казармы ППСП им. Ахмата Кадырова

Юга.ру15:53

Раскрыт способ массовой казни в Чечне

Lenta.ru12:02

«Новая газета» настаивает на расследовании внесудебных казней в Чечне

News-24.ru11:25

В «Мемориале» раскрыли новые подробности независимого расследования внесудебных казней и пыток в Чечне

Новая газета11:10
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 22:51, Вашингтон
Авто

Китайская BAIC стала крупнейшим акционером Daimler

Обновлено в 07:49
Политика

В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
Экономика

Россиян оставят без платежных терминалов

В середине июля был принят закон, который запретил банковским платежным агентам использовать удаленную ККТ в платежных терминалах.
Обновлено в 05:23
Общество

Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля

"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 13:28
Здоровье

Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню

Обновлено в 13:20
Политика

Польша отметит с Германией 80-летие начала Второй мировой войны

Польша пригласила Германию на мероприятие, посвященное восьмидесятилетию начала Второй мировой войны.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие

Сирийские СМИ сообщили об ударе Израиля по провинции Дераа

Израиль нанес удар по сирийскому району Тель-Хара в провинции Дераа, сообщает государственный телеканал Alikhbaria Syria на своей странице в Facebook.
Обновлено в 20:12
Происшествия

В пожаре в детском лагере в Хабаровском крае погибло четверо детей

Обновлено в 06:02
Общество

«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными

Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено в 21:09
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя

1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Технологии

Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ

В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.
Обновлено в 19:32
Футбол

Черник покинул «Нанси» и вернулся в БАТЭ

Сергей Черник подписал контракт с БАТЭ!https://t.co/pOyubcFF58 pic.twitter.com/Mq3z68Gris — FC BATE Borisov (@FCBATE) July 23, 2019 31-летний Сергей Черник - двукратный чемпион Белоруссии в составе БАТЭ, обладатель Кубка страны, дважды побеждал в Суперкубке Белоруссии.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие

Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим

Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Музыка

Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» музыкантами Metallica

Сын лидера «Кино» Александр Цой дал оценку исполнению песни отца «Группа крови» американской группой Metallica на концерте в Москве.
Обновлено в 20:50
Кино

Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда» с Махершалой Али

Обновлено в 16:57
Политика

Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами

По мнению главы комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов пришел в ужас от того, что большинство украинцев выступают за хорошие отношения с Москвой, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:13
Футбол

Сборная России по пляжному футболу разгромила Молдавию в отборе к ЧМ

Обновлено в 14:03
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Происшествия

На съемках «Форсаж 9» разбился дублер Вина Дизеля

Присутствовавшие на съемочной площадке рассказывают, что напарник Джо — главное лицо фильма Вин Дизель, видел момент падения, после чего еле мог сдержать слезы и находился в шоковом состоянии.
Обновлено в 11:51
Общество

В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «экологического Чернобыля»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в Иркутской области необходимо рекультивировать территорию завода «Усольехимпром», пока не получился «экологический Чернобыль».
Обновлено в 22:16
Политика

Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро

Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.
Обновлено в 21:00
Футбол

Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал фаната

Обновлено в 16:33
Происшествия

В Вологодской области пьяный мужчина избил шестилетнего мальчика

В поселке Вожега в Вологодской области правоохранители ищут мужчину, который завел шестилетнего мальчика в гаражи и избил его.
Обновлено в 17:50
Технологии

В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN

Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.
Обновлено в 01:48
Происшествия

В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж Путина

Обновлено в 17:35
Спорт

Малютин выиграл бронзу ЧМ на дистанции 200 метров вольным стилем

Российский пловец Мартин Малютин занял третье место в заплыве на 200 метров вольным стилем на чемпионате мира в Кванджу.
Обновлено в 07:17
Происшествия

В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина

Обновлено в 06:28
Энергетика

Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу

Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Обновлено в 13:00
Здоровье

На базе Минздрава будут созданы мультидисциплинарные бригады для ревизии регионов

"На базе Минздрава России будут созданы мультидисциплинарные бригады, которые проедут с ревизией по всем субъектам Российской Федерации", - говорится в сообщении по итогам первого дня заседания коллегии Росздравнадзора, посвященного борьбе с онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 16:36
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