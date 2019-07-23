Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в ЧечнеLenta.ru 12:02
Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.
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Подвал имени Кадырова. Новые подробности массовой внесудебной казни 27 жителей Чечни. Расследование Елены Милашиной
Кадр «Грозный ТВ» В июле 2017 года «Новая газета» опубликовала список из 27 жителей Чечни, задержанных по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях. Все эти люди, по нашим данным, стали жертвами массовой внесудебной казни.Новая газета07:58
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 21:19, Вашингтон
Армия и оружие
Военных ВВО привели в повышенную готовность из-за паводка в Приамурье
Сводные отряды ликвидации последствий ЧС Восточного военного округа приведены в повышенную готовность из-за паводка в Амурской области, сообщает пресс-служба ВВО.
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Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на расследование политика Алексея Навального, обнаружившего у него наличие вида на жительство в Италии.
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Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
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Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
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Здоровье
На базе Минздрава будут созданы мультидисциплинарные бригады для ревизии регионов
"На базе Минздрава России будут созданы мультидисциплинарные бригады, которые проедут с ревизией по всем субъектам Российской Федерации", - говорится в сообщении по итогам первого дня заседания коллегии Росздравнадзора, посвященного борьбе с онкологическими заболеваниями.
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В Калуге откроется выставка «Космические первопроходцы»
Экспозиция Космические первопроходцы рассказывает о результатах медико-биологических экспериментов с участием собак и других животных, об интересных и малоизвестных фактах, связанных с их полетами.
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Робота «Федора» доставили на Байконур
Антропоморфный робот Skybot F-850 доставлен на космодром Байконур, в августе он отправится на МКС.
Обновлено в 04:35
Политика
Жириновский предсказал вхождение Украины в состав России
Глава украинского государства Владимир Зеленский не пробудет в должности президента более двух лет, убежден лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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Транспорт
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Общество
Суд обязал губернатора Иркутской области уволить опального министра
Суд удовлетворил требование прокурора о признании незаконным бездействие Левченко, который не уволил министра, несмотря на выявленные прокуратурой еще в 2018 году со стороны Шеверды нарушения антикоррупционного законодательства: министр Иркутской области указал недостоверные сведения о своих доходах, в том числе не указал доходы от продажи ценных бумаг и автомобиля на сумму 4,7 млн. рублей.
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Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Обновлено в 13:00
Политика
Новым главой Пентагона стал Марк Эспер
Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Эсперу стать исполняющим обязанности главы Пентагона после того, как в конце июня 2019 года предыдущий и.о. Патрик Шанахан взял самоотвод.
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Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Футбол
РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»
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Происшествия
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Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
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У президента Грузии потребовали публичных извинений в адрес России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили и руководство страны принести публичные извинения в адрес России за высказывания об агрессии и оккупации грузинских территорий.
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Общество
В Москве начался митинг против строительства Юго-Восточной хорды
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Политика
Опровергнуто существование плана Ельцина по продаже Карелии
Ранее соратник Бориса Ельцина рассказал, что Кремль в те годы обсуждал возможность продажи Карелии Финляндии.
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Культура
В Италии дни России открыли выставкой в честь Достоевского
В Мерано, городе на севере Италии, известном лечебным горным климатом, открылась выставка художественных работ, посвященных роману Федора Достоевского «Идиот», сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:47
Футбол
Александр Гацкан перешел из ФК «Ростов» в «Крылья Советов»
Бывший полузащитник и капитан ФК «Ростов» Александр Гацкан подписал контракт с «Крыльями Советов».
Обновлено в 10:36
Политика
В США решили ускорить процедуру высылки мигрантов
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США решило ускорить процедуру выдворения из страны нелегальных мигрантов.
Обновлено в 20:23