Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в ЧечнеLenta.ru вчера в 12:02
Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.
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Подвал имени Кадырова. Новые подробности массовой внесудебной казни 27 жителей Чечни. Расследование Елены Милашиной
Кадр «Грозный ТВ» В июле 2017 года «Новая газета» опубликовала список из 27 жителей Чечни, задержанных по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях. Все эти люди, по нашим данным, стали жертвами массовой внесудебной казни.Новая газетавчера в 07:58
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Показания осужденных курчалоевцев пролили свет на дело о внесудебных казнях
Кавказский узелвчера в 16:59
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Происшествия
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