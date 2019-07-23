Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в ЧечнеLenta.ru вчера в 12:02
Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.
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Подвал имени Кадырова. Новые подробности массовой внесудебной казни 27 жителей Чечни. Расследование Елены Милашиной
Кадр «Грозный ТВ» В июле 2017 года «Новая газета» опубликовала список из 27 жителей Чечни, задержанных по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях. Все эти люди, по нашим данным, стали жертвами массовой внесудебной казни.Новая газетавчера в 07:58
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Показания осужденных курчалоевцев пролили свет на дело о внесудебных казнях
Кавказский узелвчера в 16:59
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В рамках 10-го юбилейного фестиваля 4L International, который посвящён модели Renault 4, французский производитель решил представить свой электрический концепт-кар в кузове кабриолет — e-Plein Air.
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В КНР констатировали высокий уровень военных отношений Москвы и Пекина
В настоящее время отношения в военной сфере между Пекином и Москвой находятся на высоком уровне и продолжают развиваться.
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Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
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Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
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На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы
В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.
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Сеть Wi-Fi оказывает негативное влияние на пчел
Ученые генетики на протяжении двух лет изучали воздействие электромагнитного излучения, излучаемого обычным Wi-Fi-роутером, на пищевое поведение медоносных пчел.
Обновлено 22 июля в 13:26
Экология
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Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области.
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МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
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Обновлено вчера в 18:32
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США выделили Украине 4 млн долларов для создания группы реагирования
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Обновлено вчера в 11:11
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
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Футбол
Ханни обратился к болельщикам «Спартака» после перехода в «Аль-Гарафу»
Экс-хавбек московского «Спартака» Софьян Ханни обратился к болельщикам красно-белых. Накануне игрок перешел в «Аль-Гарафу».
Обновлено вчера в 15:31
Экономика
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Обновлено вчера в 19:49
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С 25 июля в силу вступает разрешение безвизового въезда в Мальдивскую Республику для граждан России на срок до 90 дней.
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