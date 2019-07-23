Происшествия

Раскрыт способ массовой казни в ЧечнеLenta.ru вчера в 12:02

Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.
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Подвал имени Кадырова. Новые подробности массовой внесудебной казни 27 жителей Чечни. Расследование Елены Милашиной

Кадр «Грозный ТВ» В июле 2017 года «Новая газета» опубликовала список из 27 жителей Чечни, задержанных по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях. Все эти люди, по нашим данным, стали жертвами массовой внесудебной казни.
Новая газетавчера в 07:58

Подробнее о событии

Следственный комитет игнорирует сообщения о «секретных тюрьмах», пытках и внесудебных казнях в Чечне

Эхо Москвы00:05

«Путин в курсе. Но никаких результатов не будет»: Игорь Каляпин о массовой внесудебной казни 27 жителей Чечни

Дождьвчера в 14:30

Показания осужденных курчалоевцев пролили свет на дело о внесудебных казнях

Кавказский узелвчера в 16:59

«Новая газета»: К убийству 27 человек в Чечне может быть причастно ФСБ. Убивали их в подвале казармы ППСП им. Ахмата Кадырова

Юга.рувчера в 15:53

Раскрыт способ массовой казни в Чечне

Lenta.ruвчера в 12:02

«Новая газета» настаивает на расследовании внесудебных казней в Чечне

News-24.ruвчера в 11:25

В «Мемориале» раскрыли новые подробности независимого расследования внесудебных казней и пыток в Чечне

Новая газетавчера в 11:10
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Энергетика

Европейские газовые трейдеры сомневаются в надежности «Укртрансгаза»

Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.
Обновлено в 01:23
Экономика

Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»

ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.
Обновлено вчера в 18:39
Шоу-бизнес

Сын Михаила Трухина вырос его копией

Известно, что мужчина был дважды женат. В браке с актрисой Любовью Ельцовой родилось двое детей: сын Егор и дочь Дарья.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено вчера в 17:21
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Происшествия

Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае

Обновлено вчера в 07:38
Наука

Низкий IQ в детстве связали с высоким риском болезни Альцгеймера

Генетический вариант АРОЕ4, ассоциированный с болезнью Альцгеймера и присутствующий у 15% населения, негативное влияет на когнитивные способности еще в раннем детстве.
Обновлено 22 июля в 04:07
Музыка

Клип Queen получил рекордное число просмотров на YouTube

Клип Queen к композиции Bohemian Rhapsody на официальном канале группы на YouTube набрал больше миллиарда просмотров.
Обновлено вчера в 15:05
Авто

Renault возродил пляжный кабриолет Renault 4

В рамках 10-го юбилейного фестиваля 4L International, который посвящён модели Renault 4, французский производитель решил представить свой электрический концепт-кар в кузове кабриолет — e-Plein Air.
Обновлено вчера в 06:40
Армия и оружие

В КНР констатировали высокий уровень военных отношений Москвы и Пекина

В настоящее время отношения в военной сфере между Пекином и Москвой находятся на высоком уровне и продолжают развиваться.
Обновлено в 00:43
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия

Власти закроют лагерь «Холдоми», где из-за пожара погибли дети

Обновлено в 01:24
Общество

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео

Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

Мужчина спустя 12 лет сознался в убийстве девушки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчина признан виновным в убийстве, совершённом 12 лет назад, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.
Обновлено в 01:30
Происшествия

На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы

В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.
Обновлено вчера в 22:47
Наука

Сеть Wi-Fi оказывает негативное влияние на пчел

Ученые генетики на протяжении двух лет изучали воздействие электромагнитного излучения, излучаемого обычным Wi-Fi-роутером, на пищевое поведение медоносных пчел.
Обновлено 22 июля в 13:26
Экология

Мэрия Екатеринбурга не нашла причин для дыма в городе

В районе Екатеринбурга нет пожаров, которые могли бы послужить причиной задымления города.
Обновлено в 01:34
Политика

Опубликован перечень поручений Путина

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия

В центре Бежицкого района Брянска на остановке убили мужчину

В Бежицком районе Брянска возле остановки «Манеж» убили молодого мужчину.
Обновлено в 00:44
Общество

Росприроднадзор предупредил об угрозе «второго Чернобыля» в России

Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области.
Обновлено в 01:37
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Армия и оружие

США выделили Украине 4 млн долларов для создания группы реагирования

В создании группы, позволяющей реагировать на морские угрозы, оказали поддержку США, выделив в прошлом году около 4 млн. долларов для развития подразделений.
Обновлено вчера в 10:27
Кино

Опубликован рейтинг лучших фильмов десятилетия

Издание IndieWire составило список лучших фильмов десятилетия. Первую строчку заняла картина Барри Дженкинса «Лунный свет».
Обновлено вчера в 11:11
Армия и оружие

Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами

Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено вчера в 07:34
Футбол

Ханни обратился к болельщикам «Спартака» после перехода в «Аль-Гарафу»

Экс-хавбек московского «Спартака» Софьян Ханни обратился к болельщикам красно-белых. Накануне игрок перешел в «Аль-Гарафу».
Обновлено вчера в 15:31
Экономика

ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе

Президент ExxonMobil Russia Inc. Гленн Уоллер обратился с письмом к правительству с просьбой изменить для нее правила работы в России, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 19:49
Путешествия

Россиянам упростили въезд еще в одну страну

С 25 июля в силу вступает разрешение безвизового въезда в Мальдивскую Республику для граждан России на срок до 90 дней.
Обновлено вчера в 22:00
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