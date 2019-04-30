Армия и оружие
Раскрыт размер ядерного арсенала СШАРИА Новости вчера в 22:00
США располагают примерно 3,8 тысячи ядерными боеголовками, из которых 1750 развернуты и установлены на баллистических ракетах и стратегических бомбардировщиках. При этом 2050 боеголовок находятся в резерве на случай необходимости.
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Политика
США запретили американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой
Управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:53
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
В России с 1 мая вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и установку в городах знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Политика
Назван возможный преемник Бабича на посту посла РФ в Белоруссии
Пост посла РФ в Белоруссии может занять сенатор Дмитрий Мезенцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 10:59
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото
На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
Обновлено вчера в 04:00
Гаджеты
Теперь официально: AMD Navi выйдет в третьем квартале, будет дешевле Radeon VII
AMD ожидает, что во втором квартале розничный сегмент видеокарт продемонстрирует рост объёмов продаж и выручки, а выход Navi в третьем квартале только укрепит эту тенденцию.
Обновлено в 00:07
Кино
Назван гонорар Железного человека за «Мстителей»
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия
Стадион «Лужники» проверяют из-за сообщения о минировании
Экстренные службы выехали на московский стадион "Лужники" для проверки информации о том, что он заминирован.
Обновлено в 02:04
Авто
Стартовали продажи нового Kia ProCeed в России
Состоялось открытие российских продаж нового универсала Kia ProCeed. Стоимость автомобиля варьируется от 1 519 900 рублей.
Обновлено вчера в 18:34
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Наука
Новый особый тест крови выявит синдром хронической усталости
Специалисты разработали особый тест, который сможет определить наличие спорного синдрома хронической усталости.
Обновлено вчера в 10:47
Культура
Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован
Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Обновлено вчера в 19:53
Общество
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено вчера в 05:31
Наука
Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено вчера в 05:06
Политика
Глава МИД Кубы назвал Болтона патологическим лжецом
Родригес написал об этом на своей странице в Twitter, назвав помощника президента США "патологическим лжецом" после того, как Трамп пригрозил властям Кубы, что если те не отзовут своих военных из Венесуэлы, против Гаваны введут санкции самого высокого уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
В ЮАР около 1800 рабочих оказались заблокированы в шахте
Обновлено вчера в 13:07
Общество
Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в мае 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено 29 апреля в 17:01
Политика
Новый император Японии Нарухито вступил на престол
В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Мадуро объявил о провале попытки госпереворота в Венесуэле
Обновлено в 00:59
Происшествия
Установлена личность стрелявшего в Северной Каролине
Обновлено в 01:55
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено вчера в 14:06
Шоу-бизнес
Сергей Захаров пережил тюрьму и клиническую смерть: какие тайны скрывал «бархатный баритон» СССР
Обновлено в 01:00
Финансы
Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето
Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.
Обновлено вчера в 23:21
Авто
Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport
По информации «Российской газеты», обновленная LADA Granta Sport получит спортивную подвеску с заниженным клиренсом, задние дисковые тормоза и 1,6-литровый бензиновый мотор, форсированный до 120 лошадиных сил.
Обновлено вчера в 09:45
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР
В городе Новошахтинск Ростовской области в тестовом режиме начал работу центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Обновлено 29 апреля в 06:14
Футбол
Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун признан лучшим игроком 26-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт турнира.
Обновлено в 02:05
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорелся и взорвался
Обновлено вчера в 04:24
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.
Обновлено в 02:29
Хоккей
Форвард СКА Дацюк объявил об уходе из команды
Нападающий санкт-петербургского СКА Павел Дацюк принял решение покинуть команду по окончании сезона.
Обновлено в 00:51