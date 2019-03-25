Политика
Раскрыт план Порошенко в случае проигрыша выборовGazeta.SPb вчера в 14:37
Вне зависимости от исхода выборов Порошенко намерен оставаться в политике. Издание «Украинская правда», ссылаясь на штаб Порошенко, сообщает о том, что, если кандидат проиграет выборы, он намерен переименовать партию и сделать ставку на выборы в парламент.
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Политика
Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил во вторник от занимаемых должностей глав региональных минприроды и минсоцзащиты, сообщила пресс-служба главы края.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
Обновлено в 02:19
Космос
NASA отменило выход двух женщин-астронавтов в открытый космос
Обновлено вчера в 23:01
Экономика
Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд
На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
Росмолодежь наделили правом принимать решения о блокировке сайтов
Федеральному агентству по делам молодежи (Росмолодежь) предоставили право принимать решения относительно блокировки сайтов с данными, которые «направлены на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в опасные для жизни противоправные действия».
Обновлено вчера в 09:52
Футбол
Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 года
По информации источника, чемпионы Франции хотят подписать контракт с Эррерой, который будет рассчитан да 2022 года.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
Пассажирский самолет повредил колесо при вылете из аэропорта Улан-Удэ
Обновлено вчера в 22:03
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах
Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Происшествия
Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Бурятии, где администрация Северо-Байкальского района предоставила в аренду местному депутату озеро, которое связано с Байкалом, оформив его как земельный участок.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Новейший комплекс разведки «Ирония» покажут в Екатеринбурге
В Екатеринбурге впервые представят уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки «Ирония», сообщает пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Московская школьница ударила одноклассницу ножом в живот
Девятиклассница госпитализирована после того, как одноклассница ударила ее ножом на востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
В Москве скончался генерал-майор ФСБ Сергей Соколов. Тело 59-летнего сотрудника спецслужбы обнаружили в его квартиры на севере столицы.
Обновлено в 02:24
Экономика
Правительство и Нацбанк Казахстана планируют подписать соглашение
Национальный банк Казахстана предложил правительству республики подписать соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2019 год, заявил 26 марта премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании правительства, сообщили в пресс-службе правительства.
Обновлено в 00:57
Здоровье
Мэр Магадана сообщил об отсутствии в городе вакцины от бешенства
Мэр Магадана Юрий Гришан назвал отсутствие в городе вакцины от бешенства недопустимым, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:28
Технологии
Первый бесполый голосовой помощник разработали в Дании
В датском креативном агентстве Virtue Nordic разработали голосовой помощник с голосом неопределенного пола.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
В Сингапуре самолет совершил экстренную посадку после звонка о бомбе
Самолет авиакомпании Singapore Airlines в сопровождении ВВС Сингапура во вторник совершил посадку в местном аэропорту после поступившей угрозы о бомбе на борту, сообщает газета Straits Times.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Британский самолет вместо Дюссельдорфа прилетел в Эдинбург
Обновлено вчера в 14:15
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций «Восточного»
Арбитражный суд Амурской области отложил на 1 апреля рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» по делу об аресте 9,99% акций банка «Восточный», следует из картотеки суда.
Обновлено вчера в 03:27
Политика
В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21
Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 02:09
Политика
СМИ: ответственный за внешнюю политику в Трудовой партии Кореи прибыл в Пекин
Высокопоставленный представитель руководства КНДР, предположительно заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ён, прибыл во вторник в международный аэропорт Пекина из Пхеньяна.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57
Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.
Обновлено в 00:55
Политика
Сирия отреагировала на «передачу» Голанских высот Израилю
Президент США Дональд Трамп ранее 25 марта в начале встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху подписал указ о признании Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 13:10
Транспорт
На устранение проблемных точек ЦКАД потребуется еще 45 млрд рублей
Государственная компания «Автодор» сообщила об 11 проблемных точках, которые помешают движению транспорта на строящейся Центральной кольцевой автодороге.
Обновлено в 01:12
Финансы
Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро
На прошлой неделе на биржевых торгах российский рубль укрепился по отношению к доллару и к европейской валюте, закрывшись на отметках 64,59 и 73,09 соответственно, в частности, на фоне возобновления аппетита к риску и операциям керри-трейд.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Минобороны России передаст Таджикистану военные городки
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Текслер ввел новый формат заседаний правительства Челябинской области
Врио челябинского губернатора Алексей Текслер ввел новый формат заседаний правительства области.
Обновлено в 00:57
Политика
Виктор Назаров не был оригинален, подавшись из губернаторов в сенаторы
Иногда экс-губернаторы идут на повышение (13%) или уходят на равноценные или более низкие посты в структуре власти (13%).
Обновлено в 02:07
Хоккей
Овечкин встретился с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист Александр Овечкин и другие игроки клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals) встретились с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
В Росгидромете рассказали, как выводят спутники на орбиту
Росгидромет имеет два класса геофизических ракет, которые позволяют выводить метеорологические микроспутники массой от 5 до 15 килограммов на околоземные орбиты высотой от 120 до 300 километров, заявил в интервью РИА Новости руководитель ведомства Максим Яковенко.
Обновлено в 01:46