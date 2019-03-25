Политика
Раскрыт план Порошенко в случае проигрыша выборовGazeta.SPb вчера в 14:37
Вне зависимости от исхода выборов Порошенко намерен оставаться в политике. Издание «Украинская правда», ссылаясь на штаб Порошенко, сообщает о том, что, если кандидат проиграет выборы, он намерен переименовать партию и сделать ставку на выборы в парламент.
Читать в источнике
Оценить175
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 01:16, Ашберн
Политика
Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан дал разрешение на использование миллиарда долларов для строительства стены на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Краевой министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу
Обновлено вчера в 18:24
Хоккей
«Флорида» проиграла «Торонто», Дадонов набрал два очка
Форвард «Флориды» Евгений Дадонов стал автором двух результативных передач. Российский хоккеист в 76 матчах набрал 63 (25+38) очка.
Обновлено вчера в 21:45
Политика
Телеканал «1+1» назвал иск Порошенко давлением на СМИ
Телеканал "1+1" олигарха Игоря Коломойского заявил о давлении из-за заявленного судебного иска президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 17:35
Космос
На «Союзе МС-09» обнаружены следы пыли от сверления отверстия
Обновлено вчера в 04:24
Политика
Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев
Обновлено вчера в 18:18
Авто
АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4x4
Составленный инженерами Волжского автозавода план доработок состоит из 17 ключевых пунктов, призванных сделать автомобиль более комфортным.
Обновлено вчера в 03:04
Политика
Пенсионная реформа обойдет стороной сотрудников МВД
Сотрудникам МВД не стоит беспокоиться насчет пенсионной реформы – возраст не будет повышаться, сообщил начальник договорно-правового департамента МВД Александр Авдейко на заседании общественного совета при ведомстве, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:57
Хоккей
Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме
Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
В ДТП с грузовиками под Вологдой погибли три человека
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
Самолет сел в Сингапуре после звонка о бомбе на борту
Самолет авиакомпании Singapore Airlines приземлился в аэропорту Чанги в Сингапуре после поступившего звонка об угрозе взрыва.
Обновлено в 00:42
Культура
Бондарчук потребовал освободить Серебренникова
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа
Обновлено вчера в 11:10
Армия и оружие
Российские военные высадились в Венесуэле
Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу Журналист говорит, что военные из России прилетели на двух военно-транспортных самолетах Ан-124 и Ил-62.
Обновлено 24 марта в 12:09
Транспорт
РЖД может запустить «Ласточку» из Новосибирска в Томск
РЖД может запустить поезда «Ласточка» из Новосибирска по пяти маршрутам в 2020-2021 годах.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники
Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.
Обновлено вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Промоутер Сергей Лавров: Юлю Началову заказывали на корпоративы не петь, а просто полюбоваться
Обновлено вчера в 18:00
Энергетика
Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков
Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Пассажирский самолет повредил колесо при вылете из аэропорта Улан-Удэ
Обновлено вчера в 22:03
Экономика
Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз
Виктор Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз до 35,78 млрд руб.
Обновлено вчера в 15:53
Гаджеты
Регулятор рассекретил смартфон Samsung Galaxy A70 с тройной камерой
На сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появилась информация о смартфоне среднего уровня Samsung Galaxy A70.
Обновлено вчера в 04:29
Политика
Первый вице-губернатор Курганской области подал в отставку
Первый замгубернатора Курганской области-директор департамента агропромышленного комплекса региона Сергей Пугин покидает пост.
Обновлено в 00:23
Шоу-бизнес
Бузова запускает собственного мобильного оператора
Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что планирует запустить своего мобильного оператора.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Мужчина устроил дебош с раздеванием в аэропорту Омска
Обновлено вчера в 13:25
Армия и оружие
США успешно испытали две противоракеты
Обновлено вчера в 19:44
Здоровье
Редкое заболевание заставило британку спать 22 часа в сутки
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Правительство выделило средства на расселение аварийного жилья
Как ранее сообщало ИА REGNUM, замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров заявил в середине февраля, что на расселение аварийного жилья в 2019 году выделяется 35,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 20:51
Транспорт
Смольный продлил контракт на строительство Фрунзенского радиуса
Один из документов касается станций Фрунзенского радиуса «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» и продлевает действие контракта до 25 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 14:41
Экономика
ЦБ составил список принадлежащих иностранцам крымских компаний
По последним данным на 1 июля 2016 года остатки прямых зарубежных инвестиций в Крыму составляли $78 млн.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Москвичей проверили на глаукому
Участниками акции в рамках профилактики глаукомы стали около 15 тысяч москвичей старше 39 лет, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
Обновлено в 00:53