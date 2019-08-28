Экономика

Lenta.ruLenta.ruРаскрыт объем «секретной» экономики России

Расходы России на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности в 2017 году составили 4,85 триллиона рублей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные Росстата. Это составляет почти 5,3 процента ВВП за соответствующий год.
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с чего всё началось

Объем «секретной» экономики России достиг почти ₽5 трлн

Расходы на вооружения снижаются Как следует из данных Росстата, в предшествующие годы доля секретных расходов росла, но в 2016 – 2017 годах остановилась на уровне 5,3% ВВП. Некоторое снижение в 2017 году (с 5,33 до 5,27% ВВП), вероятно, объясняется сокращением закупок вооружений и разработок.
РБКвчера в 17:00

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Раскрыты объемы «секретных» расходов России

URA.Ruвчера в 23:10

Стал известен объем «скрытой» экономики России

Комсомольская правда00:24

Расходы России на закупку вооружений достигли почти 5 трлн рублей

Реальное времявчера в 18:27

Объем «секретной» экономики России раскрыт: Росстат включил в отчет данные о расходах на оружие и технологии

Царьградвчера в 18:50

Раскрыт объем «секретной» экономики России

Lenta.ruвчера в 18:42

«Секретные» расходы России за последние два года снизились — Росстат

Телеканал 360°вчера в 22:28

Объем «секретной» экономики России достиг почти ₽5 трлн

РБКвчера в 17:00
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Происшествия

В Приморье осудили виновника резонансного ДТП, сбившего семью

РИА Новости вчера в 22:27
Экономика

Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков

Сегодня в российских магазинах представлен обширный ассортимент импортной органической продукции, имеющей международные сертификаты, выданные в основном в ЕС, пишет «Русбренд».
Коммерсантъ вчера в 18:42
Футбол

Краснодар — Олимпиакос 1:2

Российская газета вчера в 16:50
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в России

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Кино

Студия «Мельница» прорабатывает образ подружки Лунтика

Экономика сегодня вчера в 23:28
Политика

Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
Футбол

«Астон Вилла» забила шесть голов в матче Кубка английской лиги, «Норвич» проиграл команде из четвертого дивизиона

Представители второй лиги Англии (четвертый по силе дивизион) одержали победу благодаря голу нападающего Берилы Любалы, оказавшегося единственным в матче.
Матч ТВ вчера в 17:00
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег

Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском вчера в 16:28
Космос

Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане

Грузовой корабль Dragon, который 27 августа расстыковался с Международной космической станцией, совершил приводнение в Тихом океане.
Life.ru вчера в 17:05
Политика

Reuters: Китай запретил военному кораблю США заходить в порт Циндао

Власти Китая отклонили запрос американской стороны на заход военного корабля США в китайский портовый город Циндао.
ТАСС вчера в 23:45
Армия и оружие

На Украине пройдут совместные с НАТО учения Rapid Trident-2019

1 июля Украина начала совместные с НАТО учения Sea Breeze-2019.
ИА Новороссия вчера в 16:09
Общество

Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов

Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший «Модельный кодекс профессиональной этики».
RT на русском 00:22
Армия и оружие

В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений

Малый разведывательный корабль "Переяслав" ВМС Украины находился в зоне проведения российских военных учений в Черном море, сообщил телеканалу UA.TV заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.
Газета.Ru вчера в 03:35
Политика

Украинская армия привела в ужас американского инструктора

Утро.ru вчера в 13:40
Политика

Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин

Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:50
Космос

NASA: испытание индийской противоспутниковой ракеты «загрязнило орбиту»

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало отчет, в котором говорится, что испытание первого индийского противоспутникового оружия загрязнило орбиту Земли космическим мусором.
REGNUM вчера в 04:38
Общество

В Арктике открыли пять новых российских островов

Гидрографы Северного флота подтвердили открытие в Арктике пяти новых островов.
RT на русском вчера в 15:05
Космос

Робот Федор назвал причину своего опоздания на МКС

Напомним, космический корабль «Союз МС-14», который доставил робота на МКС, успешно пристыковался к ней со второго раза.
ТК Звезда вчера в 01:04
Религия

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Армия и оружие

Беспилотник «Корсар» проходит госиспытания

Ранее индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов сообщил РИА Новости, что "Корсар" проходит опытную эксплуатацию в Минобороны.
РИА Новости вчера в 20:03
Политика

Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева

Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС вчера в 13:26
Кино

Умерла известная актриса Людмила Мальцева

На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО вчера в 10:41
Энергетика

BP сбывает все свои активы на Аляске

REGNUM вчера в 20:03
Культура

В Пекине открылась выставка достижений искусства за 70 лет с основания КНР

Выставка достижений в сфере искусства с момента основания Китайской Народной Республики открылась в Национальном центре исполнительных искусств в Пекине, сообщает 27 августа агентство Синьхуа.
REGNUM 00:06
Общество

Во Владивостоке из-за ливней подтопило десятки дорог и аэропорт

Как сообщил РИА Новости очевидец, затоплен подъезд и парковка международного аэропорта Владивостока.
РИА Новости вчера в 20:50
Наука

Установлено, что оптимисты живут дольше

Как информирует Proceedings of the National Academy of Sciences, у исследуемых мужчин и женщин, которые по результатам проведенного тестирования были отнесены к самым оптимистичным людям, продолжительность жизни оказалась на одиннадцать и пятнадцать процентов выше.
Ugpressa.ru 26 августа в 16:05
Политика

В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости вчера в 08:07
Космос

NASA узнало о приближении к Земле двух крупных астероидов

РБК вчера в 21:58
Энергетика

Биржевые цены на бензин начали расти

Стоимость топлива на заправках не превысит инфляцию, полагает эксперт. Снижение биржевых цен наблюдалось с мая, в августе они начали расти.
Телеканал 360° вчера в 22:48
Музыка

Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»

Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости вчера в 05:37
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