Экономика
Lenta.ruРаскрыт объем «секретной» экономики России
Расходы России на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности в 2017 году составили 4,85 триллиона рублей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные Росстата. Это составляет почти 5,3 процента ВВП за соответствующий год.
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Расходы на вооружения снижаются Как следует из данных Росстата, в предшествующие годы доля секретных расходов росла, но в 2016 – 2017 годах остановилась на уровне 5,3% ВВП. Некоторое снижение в 2017 году (с 5,33 до 5,27% ВВП), вероятно, объясняется сокращением закупок вооружений и разработок.РБКвчера в 17:00
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