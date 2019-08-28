Расходы на вооружения снижаются Как следует из данных Росстата, в предшествующие годы доля секретных расходов росла, но в 2016 – 2017 годах остановилась на уровне 5,3% ВВП. Некоторое снижение в 2017 году (с 5,33 до 5,27% ВВП), вероятно, объясняется сокращением закупок вооружений и разработок.

с чего всё началось

Расходы России на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности в 2017 году составили 4,85 триллиона рублей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные Росстата. Это составляет почти 5,3 процента ВВП за соответствующий год.

Экономика Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Сегодня в российских магазинах представлен обширный ассортимент импортной органической продукции, имеющей международные сертификаты, выданные в основном в ЕС, пишет «Русбренд».

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности в России Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.

Политика Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8 Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.

Здоровье Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.

Космос Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане Грузовой корабль Dragon, который 27 августа расстыковался с Международной космической станцией, совершил приводнение в Тихом океане.

Политика Reuters: Китай запретил военному кораблю США заходить в порт Циндао Власти Китая отклонили запрос американской стороны на заход военного корабля США в китайский портовый город Циндао.

Общество Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший «Модельный кодекс профессиональной этики».

Армия и оружие В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений Малый разведывательный корабль "Переяслав" ВМС Украины находился в зоне проведения российских военных учений в Черном море, сообщил телеканалу UA.TV заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.

Политика Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.

Космос NASA: испытание индийской противоспутниковой ракеты «загрязнило орбиту» Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало отчет, в котором говорится, что испытание первого индийского противоспутникового оружия загрязнило орбиту Земли космическим мусором.

Общество В Арктике открыли пять новых российских островов Гидрографы Северного флота подтвердили открытие в Арктике пяти новых островов.

Космос Робот Федор назвал причину своего опоздания на МКС Напомним, космический корабль «Союз МС-14», который доставил робота на МКС, успешно пристыковался к ней со второго раза.

Религия Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.

Армия и оружие Беспилотник «Корсар» проходит госиспытания Ранее индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов сообщил РИА Новости, что "Корсар" проходит опытную эксплуатацию в Минобороны.

Политика Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Культура В Пекине открылась выставка достижений искусства за 70 лет с основания КНР Выставка достижений в сфере искусства с момента основания Китайской Народной Республики открылась в Национальном центре исполнительных искусств в Пекине, сообщает 27 августа агентство Синьхуа.

Общество Во Владивостоке из-за ливней подтопило десятки дорог и аэропорт Как сообщил РИА Новости очевидец, затоплен подъезд и парковка международного аэропорта Владивостока.

Наука Установлено, что оптимисты живут дольше Как информирует Proceedings of the National Academy of Sciences, у исследуемых мужчин и женщин, которые по результатам проведенного тестирования были отнесены к самым оптимистичным людям, продолжительность жизни оказалась на одиннадцать и пятнадцать процентов выше.

Энергетика Биржевые цены на бензин начали расти Стоимость топлива на заправках не превысит инфляцию, полагает эксперт. Снижение биржевых цен наблюдалось с мая, в августе они начали расти.