Экономика
Lenta.ruРаскрыт объем «секретной» экономики России
Расходы России на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности в 2017 году составили 4,85 триллиона рублей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные Росстата. Это составляет почти 5,3 процента ВВП за соответствующий год.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:54, Вашингтон
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru 14:34
Политика
Татарстан выступил против празднования свержения ига
В Татарстане не увидели «достаточных оснований» для признания стояния «памятной датой освобождения русских земель от ига ордынских ханов».
Дилетант 04:50
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском 16:28
Киберспорт
В Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные
Компания Ubisoft сообщила, что в Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные.
CyberSport.ru 15:07
Политика
Владимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт
Президент России Владимир Путин прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин (входит в холдинг «Аэропорты регионов») и ознакомился с его инфраструктурой.
Коммерсантъ 14:19
Общество
Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка
Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.
Известия 14:13
Экономика
СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров
Мера может стать временной экономической поддержкой производителей российских товаров и организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
РБК 19:39
Наука
Установлено, что оптимисты живут дольше
Как информирует Proceedings of the National Academy of Sciences, у исследуемых мужчин и женщин, которые по результатам проведенного тестирования были отнесены к самым оптимистичным людям, продолжительность жизни оказалась на одиннадцать и пятнадцать процентов выше.
Ugpressa.ru вчера в 16:05
Политика
Рогозин сообщил детали об отказавшей при стыковке «Союза» аппаратуре
Аппаратура системы сближения «Курс», отказавшая во время стыковки «Союза МС-14» с МКС 24 августа, была не российского производства.
РБК 00:03
Общество
Клишас рассказал о пользе идентификации пользователей в Интернете
Вопрос деанонимизации пользователей интернета поможет снизить уровень преступности в сети, заявил РИА Новости во вторник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
РИА Новости 15:31
Транспорт
Движение по Шаморовской трассе во Владивостоке перекрыто
На участке отмечается временное подтопление дороги Движение автомобильного потока от улицы Адмирала Угрюмова по направлению к бухте Лазурная во Владивостоке временно закрыто.
АиФ Владивосток 19:33
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета 16:50
Футбол
Суарес и Кавани выбыли из-за травм на 3-4 недели
Сообщается, что уругвайцы получили разные повреждения, однако оба будут восстанавливаться приблизительно 3-4 недели.
Sports.ru 15:28
Армия и оружие
Новейшие авиабомбы показали на МАКС-2019
Две новые авиабомбы представила корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 27 августа на авиасалоне МАКС-2019, сообщает пресс-служба концерна.
Красная весна 11:03
Армия и оружие
ВМС Украины заявили о заходе в зону российских учений своего корабля
Журналистская правда 03:35
Авто
За новым кросс-вэном Suzuki XL6 выстраиваются в очереди
Suzuki XL6 доступен на индийском рынке и как рассказали представители компании, новым кросс-вэном уже выстраиваются в очереди.
Tvoe-avto.com 12:38
Космос
Московский планетарий рассказал об астероиде, который летит к Земле
Летящий к Земле астероид 2019 OU1 не представляет опасности, он приблизится к планете на расстояние в один миллион километров.
Вечерняя Москва 17:25
Футбол
«Динамо» подписало Карапузова
Soccer.ru 16:58
Политика
США намерены вывести военных из Афганистана как можно скорее
Американский государственный секретарь Майкл Помпео во вторник, 27 августа, в ходе выступления на 101-м Национальном съезде организации ветеранов США в Индианаполисе заявил, что Вашингтон намерен вывести военных из Афганистана как можно скорее.
Политика Сегодня 13:45
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Общество
Минпросвещения разработало рекомендации по этике для учителей
Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования подготовили и направили в регионы рекомендации по профессиональной этике педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 18:49
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости 08:07
Футбол
Фанаты «Црвены Звезды» поставили советский танк около стадиона
Болельщики «Црвены Звезды» перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Янг Бойз» поставили около своего стадиона советский танк Т-55.
Евро-футбол.ру 16:47
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук прокомментировала слухи о своем «алкоголизме»
Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук нетривиально ответила хейтерам, которые обвинили ее в алкоголизме на фоне послеродовой депрессии.
Пятый канал 19:10
Происшествия
Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м
Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 13:41
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Политика
Верховная рада определила ключевые задачи Киева по «развалу Московии»
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко отметила, что основной задачей Киева является декоммунизация России, передает ФАН.
iReactor вчера в 17:54