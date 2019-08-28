Расходы на вооружения снижаются Как следует из данных Росстата, в предшествующие годы доля секретных расходов росла, но в 2016 – 2017 годах остановилась на уровне 5,3% ВВП. Некоторое снижение в 2017 году (с 5,33 до 5,27% ВВП), вероятно, объясняется сокращением закупок вооружений и разработок.

с чего всё началось

Как стало известно, в 2017 объем трат достиг показателя в 4,85 трлн рублей. Сообщается, что данная цифра составляет практически 5,3 % ВВП за указанный календарный период. По сведениям Росстата, в предыдущие годы секретные названные расходы росли.

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