Экономика
Газета.RuНазван объем секретных расходов России
Как стало известно, в 2017 объем трат достиг показателя в 4,85 трлн рублей. Сообщается, что данная цифра составляет практически 5,3 % ВВП за указанный календарный период. По сведениям Росстата, в предыдущие годы секретные названные расходы росли.
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с чего всё началось
Расходы на вооружения снижаются Как следует из данных Росстата, в предшествующие годы доля секретных расходов росла, но в 2016 – 2017 годах остановилась на уровне 5,3% ВВП. Некоторое снижение в 2017 году (с 5,33 до 5,27% ВВП), вероятно, объясняется сокращением закупок вооружений и разработок.РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 00:43, Вашингтон
Политика
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В июле Зеленский предлагал Путину изменить формат нормандских переговоров, в которых сейчас помимо России и Украины участвуют Германия и Франция, и присоединить к ним США и Великобританию.
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Музыка
В Крыму стартует фестиваль Rap Koktebel
В Крыму 27 и 28 августа пройдет фестиваль Rap Koktebel. Хедлайнером стала хип-хоп-группа Onyx.
Культуромания вчера в 03:26
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган вместе поели мороженого на авиасалоне МАКС в Жуковском, причем заплатил за обоих российский лидер, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 09:36
Общество
Во Владивостоке из подтопленных домов началась эвакуация людей
В пригороде Владивостока спасатели эвакуировали шесть человек, чьи дома затопило разливом реки Богатой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:56
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РИА Новости вчера в 11:14
Политика
Американскому сенатору отказали в российской визе
Американский сенатор Рон Джонсон сообщил, что Россия отказала ему в визе.
Ведомости 26 августа в 20:49
Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Армия и оружие
В России разрабатывают новый вертолёт на основе проектов КБ Миля
Директор по инновациям холдинга «Вертолёты России» (входит в «Ростех») Андрей Шибитов рассказал о разработке нового типа вертолётов на основе проектов конструкторских бюро Камова и Миля, а также Казанского вертолётного завода.
RT на русском вчера в 21:23
Театры
Александр Калягин провел сбор труппы театра «Et Cetera»
На сборе труппы театра "Et Cetera", посвященном открытию 27 сезона, Александр Калягин рассказал о запланированных премьерах и гастролях нового театрального сезона, а режиссер Роберт Стуруа поделился с коллегами идеей нового спектакля по сказкам Гофмана.
Московский Комсомолец вчера в 11:45
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета вчера в 16:50
Армия и оружие
В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль "Переяслав" ВМС Украины находился в зоне проведения российских военных учений в Черном море, сообщил телеканалу UA.TV заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.
Газета.Ru вчера в 03:35
Экономика
Медленный рост доходов россиян обеспокоил Путина
Президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране нужно сделать более устойчивым и динамичным.
Телеканал 360° 26 августа в 06:59
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Газета.Ru вчера в 01:57
Авто
В России показали VIP-вертолет в стиле Aurus
На авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском представили новый вертолет люкс-класса, построенный на базе модели «Ансат» в стиле автомобильного бренда Aurus.
Автоновости дня вчера в 05:50
Общество
Количество браков и разводов в России достигло минимума
Количество браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года.
Вести.Ru 00:08
Кино
В Казани презентовали фильм «Команда мечты»
Съемки кинокартины проходили в Москве и Казани с 2017 года, в фильме сыграли Роман Мадянов, Юрий Стоянов, Тагир Метшин, Владимир Сычев, Анна Чурина, Сергей Качанов и другие.
Мэрия г. Казани вчера в 11:59
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала снимок топлес на отдыхе в Испании
Любовь Успенская отправилась на отдых в Испании, где загорает под ярким солнцем.
OAnews вчера в 16:11
Здоровье
Евгений Куйвашев заставил проверить все больницы Нижнего Тагила
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел совещание по вопросам здравоохранения.
Екатеринбург-ТВ вчера в 23:18
Космос
Президент Белоруссии стал героем нового мема с астероидом Рюгу
В кадре президент Белоруссии в махровой шапочке, простой белой футболке и клетчатых шортах держит в руках сетку, наполненную картофелем.
SNG.Today вчера в 22:05
Армия и оружие
Российский дипломат назвал численность боевиков ИГ в Сирии
Российский зампостпред при ООН Геннадий Кузьмин назвал общее число боевиков, запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", а также их сторонников в Сирии.
Газета.Ru вчера в 17:15
Теннис
Калинская на старте US Open обыграла чемпионку турнира
Анна Калинская вышла во второй круг US Open. Россиянка на старте турнира в двух партиях обыграла американку Слоан Стивенс.
Sportbox.RU вчера в 23:43
Музыка
Певица Билли Айлиш пропустила премию MTV, так как спала в Москве
РЕН ТВ вчера в 15:26
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Прописали 64 тысячи мигрантов и получили 44 миллиона рублей
Вести.Ru вчера в 12:28
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Гинекологи предупредили об опасности использования масла чайного дерева для влагалища
Зарубежные гинекологи предупредили об опасности, связанной с использованием масла чайного дерева для влагалища.
Актуальные Новости вчера в 07:18
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов
Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.
Вести.Ru вчера в 18:10
Транспорт
На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке
Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.
Интерфакс вчера в 15:04
Политика
Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок
Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.
Известия вчера в 23:39
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости вчера в 08:07
Происшествия
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме
Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета вчера в 10:18