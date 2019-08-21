Экономика
Раскрыт масштаб хищений хакеров из российских банковLenta.ru 00:01
Отмечается, что 2019 году география кибернападений Silence стала самой обширной за все время существования группы. В июле были заражены системы банков в Чили, Болгарии и Гане, в июне проведена серия атак на российские банки.
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Обновлено вчера в 16:38
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Джорджевич рассказал забавную историю про Аджоева-младшего и сникерс
Черногорский нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал забавную историю о форварде Гураме Аджоеве-младшем, произошедшую во время их совместного выступления за тульский «Арсенал».
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После встречи с Путиным Макрон оставил в «Фейсбуке» пост на русском
В "Фейсбуке" президента Франции после встречи с президентом России появился пост на русском языке.
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Две станции замера радиации в РФ возобновили работу
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Обновлено вчера в 08:54
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В Свердловской области ожидаются ливни и град
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Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии
Члены королевской семьи Дании отнеслись благосклонно к идее президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии.
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Авто
Продажи Lamborghini в России выросли в 4 раза
За семь месяцев текущего года продажи итальянской марки на российском рынке выросли на 309,5%, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено вчера в 01:40
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Врачи назвали опасный для здоровья объем талии
Специалисты определили максимальный объем талии человека безопасный для его здоровья.
Обновлено вчера в 01:19
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Аварийно севший Airbus А321 приподняли с грунта
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Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
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Обновлено вчера в 23:16
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Йеменские хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника
Контролирующие север Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что их силы ПВО сбили ракетой американский многоцелевой беспилотник MQ-9 над провинцией Дамар в центральной части страны.
Обновлено вчера в 19:13
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Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»
Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.
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Экономика
Страны Персидского залива нарастили долги до рекорда
НБК ожидает, что в течение оставшейся части года страны Персидского залива продолжат выпускать большие объемы долга.
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Путин сравнил массовые акции в Москве с протестами «желтых жилетов»
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Обновлено 19 августа в 12:31