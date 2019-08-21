Экономика

Раскрыт масштаб хищений хакеров из российских банковLenta.ru 00:01

Отмечается, что 2019 году география кибернападений Silence стала самой обширной за все время существования группы. В июле были заражены системы банков в Чили, Болгарии и Гане, в июне проведена серия атак на российские банки.
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Группировка хакеров Silence за три года нанесла банкам ущерб в размере $4,2 млн

DP.RU00:49

Ущерб банкам от русскоязычных хакеров Silence составил $4,2 млн за три года

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Ущерб от русскоязычных хакеров Silence вырос в пять раз

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Раскрыт масштаб хищений хакеров из российских банков

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Group-IB: Ущерб от атак хакерской группы Silence приблизился к 300 млн руб

ПРАЙМ00:00
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Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, которого считали претендентом на должность американского посла в России, отказался от этой должности.
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После встречи с Путиным Макрон оставил в «Фейсбуке» пост на русском

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Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
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Россия не допустит в Москве повторения событий, схожих с протестами «желтых жилетов» во Франции.
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