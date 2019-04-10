Экономика

Расходы россиян в марте продемонстрировали рекордный ростВести.Финанс 06:54

В минувшем месяце прибавка оказалась рекордно высокой и составила сразу 11% относительно предыдущего месяца. Рост повседневных расходов в марте уже стал традиционным, отмечают в холдинге "Ромир", однако в этом году скачок оказался рекордным: по сравнению с февралем показатель вырос сразу на 11%.
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Расходы россиян в марте продемонстрировали рекордный рост

Вести.Финанс06:54

Расходы россиян продемонстрировали рекордный рост

Московский Комсомолец06:16

Мартовские праздники увеличили расходы россиян

Российская газета03:25

«Ромир»: рост расходов в марте приблизился к декабрьским пикам

Банки.ру02:45

Недельные расходы россиян превзошли прошлогодние

Финмаркетвчера в 08:06

Средний чек россиян за неделю уменьшился на 1.1%

АК&Мвчера в 10:26

«Ромир» сообщил о продолжающемся росте расходов россиян

Rambler News Serviceвчера в 05:56
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В Турции нашли заполненный слитками корабль, которому 3600 лет

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Правая партия "Ликуд" во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидирует при подведении итогов парламентских выборов, которые прошли накануне в Израиле.
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Игра напоминает бюджетную версию культовой Dead Space: мигающие тревожные огни, размазанная по полу и стенам кровь, оторванные конечности и жуткие монстры.
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Обновлено вчера в 23:35
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Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-сервисов и банкоматов, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы кредитной организации.
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Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
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