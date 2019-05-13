Экономика
Расходы россиян выросли до максимумаLenta.ru 01:55
Расходы россиян в апреле 2019 года выросли на 6,4 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». Рост трат превосходит размер накопленной за период инфляции в 5,2 процента.
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Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов понедельника
Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики большинства валют emerging markets после провала американо-китайских торговых переговоров.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась со своим возлюбленным
Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась со своим возлюбленным Стоит отметить, что Мария и Влад встречались более двух лет, а в августе 2017 года в ряде СМИ даже появлялись слухи о помолвке дочери политика и ее возлюбленного.
Обновлено в 03:30
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Обновлено вчера в 01:44
Общество
Гидрометцентр предупреждает о резком понижении температуры
К концу рабочей недели в центральных областях России ожидается понижение температуры. И она окажется даже ниже климатической нормы.
Обновлено в 00:56
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Общество
Татьяна Голикова выступила против сокращения выходных в мае
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила против предложения сокращения праздничных дней в мае, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:24
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Майк Помпео отменил визит в Москву
Помимо переговоров с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым в Сочи господин Помпео планировал встретиться со своей командой в посольстве в Москве, провести обсуждения с представителями деловых кругов США, а затем возложить венок к могиле Неизвестного солдата.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика
Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое
«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Самые длинные в мире качели установлены в Японии
Представители Книги рекордов Гиннеса официально признали многоместные качели в японском городе Китакюсю самыми длинными в мире.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Аксёнов оценил возможность изменения отношения Киева к Крыму
Глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью газете «Известия» оценил вероятность изменения отношения Украины к полуострову после прихода к власти в этой стране Владимира Зеленского.
Обновлено в 02:10
Технологии
«ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг
Социальная сеть «ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг. По информации источников РБК, партнером проекта выступает ООО «Библио».
Обновлено в 02:09
Происшествия
В кабинете вице-мэра Якутска прошел обыск
Следователи провели обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Обновлено в 03:20
Кино
HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»
Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:12
Происшествия
У отеля Трампа во Флориде произошла стрельба, погиб человек
В Майами (штат Флорида) произошла стрельба близ отеля Trump International Beach Resort Miami в штате Флорида.
Обновлено вчера в 19:47
Политика
В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко
Поводом для жалобы стала резкая критика, которой глава государства подверг решение ОАСК о признании незаконной национализации Приватбанка.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром
Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.
Обновлено вчера в 16:41
Игры
Выйдет версия Red Dead Redemption 2 для ПК
Вторая часть знаменитой игры-вестерна Red Dead Redemption может выйти на платформе ПК.
Обновлено в 01:50
Политика
Путин проведет совещания по ОПК в новом формате
Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 мая, начнет серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), пишет в воскресенье, 12 марта, ТАСС.
Обновлено вчера в 12:29
Автоспорт
Хэмилтон победил на Гран-при «Формулы-1» Испании
Британец Льюис Хэмилтон выиграл на Гран-при «Формулы-1» Испании.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Петербуржец вытолкнул сожительницу из окна четвертого этажа
Полиция Невского района Санкт-Петербурга завела уголовное дело о покушении на убийство в отношение 34-летнего местного жителя, который вытолкнул из окна четвертого этажа свою сожительницу.
Обновлено в 03:41
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Здоровье
Белоруссия ввела ограничения на ввоз птицы со Ставрополья
Ограничения вводятся на ввоз со Ставрополья живой птицы, яиц, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции и продуктов её переработки.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено 11 мая в 12:37
Кино
Прощание с режиссером Николаем Тархановым пройдет в Шелехове 15 мая
Иркутского режиссера и фотографа Николая Тарханова похоронят в Шелехове 15 мая.
Обновлено вчера в 05:10