Экономика

Расходы россиян выросли до максимумаLenta.ru 01:55

Расходы россиян в апреле 2019 года выросли на 6,4 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». Рост трат превосходит размер накопленной за период инфляции в 5,2 процента.
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Социологи отметили падение расходов россиян почти на 8% в апреле

Ведомостивчера в 20:51

Исследование показало снижение повседневных расходов россиян в апреле

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Россияне сократили повседневные траты в апреле на 7,7%

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Повседневные расходы россиян упали почти на 8%

URA.Ruвчера в 21:57

Расходы россиян выросли до максимума

Lenta.ru01:55

Россияне сократили повседневные траты на 7,7%

Коммерсантъвчера в 20:36

Повседневные расходы россиян в апреле уменьшились на 8%

ПРАЙМвчера в 20:15
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Происшествия

Опознаны тела всех погибших при катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Обновлено в 02:47
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов понедельника

Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики большинства валют emerging markets после провала американо-китайских торговых переговоров.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась со своим возлюбленным

Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась со своим возлюбленным Стоит отметить, что Мария и Влад встречались более двух лет, а в августе 2017 года в ряде СМИ даже появлялись слухи о помолвке дочери политика и ее возлюбленного.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Коллеги Любови Полищук рассказали о выпавших на ее долю испытаниях

Обновлено в 03:00
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено вчера в 01:44
Общество

Гидрометцентр предупреждает о резком понижении температуры

К концу рабочей недели в центральных областях России ожидается понижение температуры. И она окажется даже ниже климатической нормы.
Обновлено в 00:56
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Общество

Татьяна Голикова выступила против сокращения выходных в мае

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила против предложения сокращения праздничных дней в мае, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:24
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Политика

Майк Помпео отменил визит в Москву

Помимо переговоров с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым в Сочи господин Помпео планировал встретиться со своей командой в посольстве в Москве, провести обсуждения с представителями деловых кругов США, а затем возложить венок к могиле Неизвестного солдата.
Обновлено вчера в 23:25
Общество

В Японии погадали на черепашьих панцирях перед интронизацией Нарухито

Обновлено в 02:11
Экономика

Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое

«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено вчера в 17:05
Общество

Самые длинные в мире качели установлены в Японии

Представители Книги рекордов Гиннеса официально признали многоместные качели в японском городе Китакюсю самыми длинными в мире.
Обновлено вчера в 21:11
Здоровье

Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

Обновлено в 01:42
Политика

Аксёнов оценил возможность изменения отношения Киева к Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью газете «Известия» оценил вероятность изменения отношения Украины к полуострову после прихода к власти в этой стране Владимира Зеленского.
Обновлено в 02:10
Технологии

«ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг

Социальная сеть «ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг. По информации источников РБК, партнером проекта выступает ООО «Библио».
Обновлено в 02:09
Происшествия

В кабинете вице-мэра Якутска прошел обыск

Следователи провели обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Обновлено в 03:20
Кино

HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»

Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:12
Происшествия

У отеля Трампа во Флориде произошла стрельба, погиб человек

В Майами (штат Флорида) произошла стрельба близ отеля Trump International Beach Resort Miami в штате Флорида.
Обновлено вчера в 19:47
Политика

В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко

Поводом для жалобы стала резкая критика, которой глава государства подверг решение ОАСК о признании незаконной национализации Приватбанка.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром

Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.
Обновлено вчера в 16:41
Игры

Выйдет версия Red Dead Redemption 2 для ПК

Вторая часть знаменитой игры-вестерна Red Dead Redemption может выйти на платформе ПК.
Обновлено в 01:50
Политика

Путин проведет совещания по ОПК в новом формате

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 мая, начнет серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), пишет в воскресенье, 12 марта, ТАСС.
Обновлено вчера в 12:29
Автоспорт

Хэмилтон победил на Гран-при «Формулы-1» Испании

Британец Льюис Хэмилтон выиграл на Гран-при «Формулы-1» Испании.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия

Петербуржец вытолкнул сожительницу из окна четвертого этажа

Полиция Невского района Санкт-Петербурга завела уголовное дело о покушении на убийство в отношение 34-летнего местного жителя, который вытолкнул из окна четвертого этажа свою сожительницу.
Обновлено в 03:41
Происшествия

SSJ 100 не смог вылететь из Краснодара по техническим причинам

Обновлено в 02:22
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Здоровье

Белоруссия ввела ограничения на ввоз птицы со Ставрополья

Ограничения вводятся на ввоз со Ставрополья живой птицы, яиц, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции и продуктов её переработки.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено 11 мая в 12:37
Кино

Прощание с режиссером Николаем Тархановым пройдет в Шелехове 15 мая

Иркутского режиссера и фотографа Николая Тарханова похоронят в Шелехове 15 мая.
Обновлено вчера в 05:10
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