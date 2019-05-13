Экономика
Расходы россиян в апреле сократились почти на 8%ТВК 06:29
Аналитики связывают это с тем, что в апреле не было никаких «серьезных праздников», поэтому и поводов для лишних трат у людей не было. В исследовании также говорится о том, что в целом расходы россиян растут из-за повышения цен.
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Апрель — это один из редких месяцев года, в течение которого на потребление россиян не воздействуют какие-либо сторонние факторы, как то праздники или каникулы. Отсюда и стабилизация потребления в виде снижения общих расходов и среднего чека.
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