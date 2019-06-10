Экономика

Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходовИнтерфакс 01:37

Россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем официально зарабатывают, заявила в интервью газете "Известия" вице-премьер Татьяна Голикова Такие данные она привела по итогам 2017 года (информации за 2018 года пока нет), отметив, что эта сумма составляет 14,5% ВВП.
Читать в источнике
Татьяна Голикова
Часть из них — это недоуплаченные налоги. Если говорить о страховых взносах, то это приблизительно 2,3 трлн руб.
— Татьяна Голикова, российский экономистРБК вчера в 23:54
с чего всё началось

«Действие соцконтракта не должно ограничиваться месяцем или годом»

Что касается превышения расходов над доходами граждан, по данным за 2017 год (данных за 2018-й еще нет), разница составляет 13,3 трлн рублей — это 14,5% ВВП.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Голикова оценила потери соцфондов из-за «серых» зарплат в 2,3 трлн рублей

Коммерсантъ02:15

Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов

Интерфакс01:37

«Действие соцконтракта не должно ограничиваться месяцем или годом»

Известиявчера в 17:01

Голикова: соцфонды России теряют около 2,3 трлн рублей ежегодно из-за теневого бизнеса

Вести.Ruвчера в 20:45

Голикова рассказала, сколько денег теряют соцфонды из-за теневой экономики

РИА Новостивчера в 20:08

Голикова: потери соцфондов из-за теневой занятости составляют около 2,3 трлн рублей в год

ТАССвчера в 19:24

Голикова оценила потери соцфондов из-за теневой экономики в 2,3 трлн руб

РБКвчера в 23:54
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:11, Ашберн
Футбол

Роуз хочет покинуть «Тоттенхэм»

Защитник английского "Тоттенхэма" Дэнни Роуз признался, что хочет уйти из стана "шпор".
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

Пропавшего в Петербурге дагестанца нашли расчлененным в Ленобласти

Утром 10 июня правоохранители нашли черные пакеты с головой, руками и ногами мужчины недалеко от дороги в Невском лесопарке во Всеволожском районе Ленобласти.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес

Стали известны приметы, в которые верят российские звезды

Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

В двух городах Украины приостановили централизованную подачу воды

В украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось.
Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес

Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин

40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено вчера в 08:12
Футбол

Смертельно больной экс-игрок «Зенита» встретился с фанатами

Обновлено в 02:56
Происшествия

Китайское судно арестовано в японских водах

Китайское рыболовецкое судно, добывавшее тунца, остановлено в японской исключительной экономической зоне.
Обновлено в 02:55
Музыка

В «тонущем» торговом центре прозвучала музыка «Титаника»

Посетители торгового центра оценили шутку музыкантов и выложили видеозапись в соцсетях.
Обновлено вчера в 16:27
Общество

Музею истории РПЦ нашли площадку возле Новодевичьего монастыря

Музей станет филиалом Государственного исторического музея и будет посвящен истории Русской православной церкви и Новодевичьего монастыря.
Обновлено в 03:00
Общество

Эксперты назвали самый вкусный квас

Всего в лаборатории побывали семь образцов пастеризованного кваса брендов «Русский дар», «Лидский», «Очаковский», «Никола», «Вятский квас», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес

Богомолову припомнили недавний скандал и заставили публично извиняться

Как отмечает в своем Instagram Константин Богомолов, все четверо просидели церемонию в глупом напряжении.
Обновлено вчера в 21:16
Футбол

Гончаренко рассказал, сколько новичков нужно ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, сколько новых футболистов он хотел бы видеть в команде в летнее трансферное окно.
Обновлено в 00:02
Экономика

Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных

Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
Обновлено в 00:11
Происшествия

Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова

Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Автоспорт

Даниил Квят: «Очень не хотелось финишировать одиннадцатым»

Очень не хотелось финишировать одиннадцатым, было бы совсем не круто, если бы сегодня мы в итоге так и не заработали очки.
Обновлено вчера в 19:33
Политика

Начался прием вопросов на прямую линию с Путиным

Прием вопросов начался с 8.00 по Москве и Киеву 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня, рассказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 01:27
Общество

Жители Киселёвска попросили убежища в Канаде

Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

На Сахалине нашли тело экс-главы Шахтерского городского поселения

По сообщениям местных СМИ, погибший Владимир Хапалов, которому было 64 года, возглавлял администрацию Шахтерского городского поселения с 2006 по 2010 годы.
Обновлено в 02:48
Космос

Замедленное вращение Земли происходит по вине Луны

Группа экспертов сообщила, что замедленное вращение Земли происходит из-за естественного спутника нашей планеты.
Обновлено вчера в 15:46
Армия и оружие

В НАТО назвали цель учений в Балтийском море

Обновлено в 02:43
Общество

Роструд: необходимо обеспечить работой каждого, кто в этом нуждается

Ряд российских предприятий при размещении вакансий на портале "Работа в России" уже указали, что особо заинтересованы в соискателях с большим опытом работы.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

У Бари Алибасова начались осложнения после отравления, рассказал его сын "Комсомольской правде".
Обновлено в 00:33
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

Обновлено в 00:24
Происшествия

Вице-мэр Барнаула попался на миллионной взятке

Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 03:00
Культура

Мединский: сцены из «Рокетмена» вырезали с учетом интересов бизнеса

Российский прокатчик байопика «Рокетмен» об Элтоне Джоне удалил гей-сцены и моменты с наркотиками, руководствуясь интересами бизнеса, но не цензуры.
Обновлено в 02:10
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Происшествия

Сломанный светофор спровоцировал большую пробку в Купчине

На проспекте Славы пробка в сторону станции метро «Московская» достигает 1,5 км, в сторону «Ломоносовской» — чуть больше 1 км. Бухарестская плотно стоит от улицы Турку до улицы Димитрова.
Обновлено в 02:15
Спорт

Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Шоу-бизнес

Телезрители узнают об авторе первого гимна России

10 июня исполняется 75 лет актёру Валентину Смирнитскому, за плечами которого полторы сотни киноролей, около 60 дублированных им фильмов, мультфильмов и телесериалов и многолетняя служба в театре.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»

В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное