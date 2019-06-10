Экономика
Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходыПолит.ру 03:16
Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».
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Часть из них — это недоуплаченные налоги. Если говорить о страховых взносах, то это приблизительно 2,3 трлн руб.
— Татьяна Голикова, российский экономистРБК вчера в 23:54
с чего всё началось
Однако эффект это дало лишь в 35% случаев, сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.Известиявчера в 17:01
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