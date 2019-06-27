с чего всё началось

В Минэкономразвитии рассматривают идею контроля доходов и расходов физических лиц, в целях борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова заместителя главы департамента инвестиционной политики министерства Бэллы Паниной.

Общество Россияне рассказали о своих доходах на пенсии Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».

Политика Трамп сравнил встречу с Путиным с церемонией «Оскара» Президент США Дональда Трамп заявил, что обстановка на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 была похожа на церемонию вручения премии "Оскар", передает РИА "Новости".

Экономика Минстрой может пересмотреть нормативы на отопление Минстрой запустил мониторинг в субъектах России, чтобы принять решение по установлению нормативов на отопление.

Происшествия Кокорин и Мамаев смогут отбывать срок в одной колонии Ранее Вести.Ru сообщали о том, что разрешение на отбытие тюремного срока получили братья Кокорины.

Происшествия Более 300 туристов из России застряли в аэропорту Антальи Вылет должен был состояться 27 июня в 18:50, но был перенесен на утро пятницы. О причинах задержки в аэропорту не сообщили.

Происшествия В Ингушетии горит коттедж брата Юнус-Бека Евкурова Напомним, что младший брат Алисхана Юнус-Бек Евкуров 24 июня объявил о решении досрочно покинуть пост главы республики.

Происшествия Tesla назвала причину возгорания электромобиля в Шанхае Причиной возгорания электромобиля Tesla стала одна из батарей в передней части машины, говорится в опубликованном заявлении компании в социальной сети Weibo.

Политика Медведчук заявил об отказе играть роль посредника Зеленского Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что не собирается играть для президента Украины Владимира Зеленского роль посредника на переговорах с Россией.

Культура В музее на Урале обнаружили оригинал картины Рубенса Директор Ирбитского музея изобразительных искусств Валерий Карпов сообщил журналистам, что, по предварительным данным, считавшаяся копией картина Питера Рубенса "Положение во гроб" оказалась подлинной работой этого мастера.

Общество На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.

Футбол Футболисты «Краснодара» победили ЦСКА на турнире в Австрии Накануне в первом матче турнира "Ростов" выиграл у "Спартака" со счетом 2:0.

Энергетика Цены на нефть снижаются, но Brent держится выше $66 за баррель Со своей стороны, старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Вадим Иосуб прогнозирует, что «вероятный диапазон (нефтяных) торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $64,5-65,8 за баррель».

Экономика Путин подписал закон о защите прав дольщиков Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.

Происшествия В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире» Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Происшествия В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.

Экономика Повышение пенсионного возраста ускорит рост ВВП Несмотря на проведенную пенсионную реформу и повышения пенсионного возраста, ожидается, что темп роста ВВП будет ежегодно сокращаться в среднем на 0,23% за период 2019-2025-х годов.

Общество Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировали в Москве В пятницу атмосферное давление в столице опустилось до рекордно низкого значения, теперь давление начало расти, и 29 июня оно составит 736 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».

Общество Россиянина оштрафовали за критику Путина, который не был пристегнут за рулем КамАЗа В Архангельской области суд оштрафовал на 15 тысяч рублей жителя поселка Авнюга Георгия Миняева по закону о неуважении к власти.