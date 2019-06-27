Экономика
Расходы россиян могут контролироватьMirmol.ru 07:08
В Минэкономразвитии рассматривают идею контроля доходов и расходов физических лиц, в целях борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова заместителя главы департамента инвестиционной политики министерства Бэллы Паниной.
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с чего всё началось
Ранее РИА «Новости» со ссылкой на заместителя директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэллу Панину сообщило, что в рамках борьбы с теневой экономикой в ведомстве обсуждают идею системного контроля доходов и расходов россиян.Телеканал 360°вчера в 11:01
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