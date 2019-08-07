Экономика
Расходы родителей на товары для школьников выросли на 2%Известия вчера в 16:00
Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».
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Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Взрыв и перестрелка произошли у аэропорта в Кабуле
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На территории села в Ингушетии введен режим КТО
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На Украине потребовали смены мирового порядка
Механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны, устарели, посетовал политик.
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Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП в Саратовской области
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На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
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Обновлено 05 августа в 15:11
Политика
Порошенко вернулся на Украину ночью
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Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
СК сообщил о пропаже двух девочек в Приамурье
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Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
Мужчина и мальчик утонули во время шторма в Сочи
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Экономика
S&P оценило влияние новых санкций США на кредитоспособность России
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает, что новые американские санкции против России не окажут непосредственного влияния на кредитоспособность РФ, однако констатирует сохранение рисков введения более жестких санкций.
Обновлено вчера в 14:10
Интернет
Twitter использовала личные данные пользователей без разрешения
Twitter мог передавать личные данные пользователей своим партнерам без разрешения в тех случаях, если пользователи площадки смотрели с мобильного телефона рекламу какого-либо стороннего приложения, после чего устанавливали на свое устройство.
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие
Район в Алеппо восстанавливают за счет продукции с местного завода
Обновлено вчера в 22:19
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Павлюченкова обыграла Соболенко в первом круге турнира в Торонто
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Белоруссии Ариной Соболенко в первом круге турнира в Торонто.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Камеры видеонаблюдения запечатлели момент массовой драки со стрельбой, произошедшей возле Москворецкого рынка в столице.
Обновлено вчера в 16:24
Общество
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Вода из Амура подтопила 330 дачных участков под Хабаровском
Обновлено вчера в 21:21
Армия и оружие
В США прокомментировали нарушение режима прекращения огня на Украине
США крайне разочарованы нарушениями режима прекращения огня на востоке Украины, где погибли четверо украинских военнослужащих, заявил во вторник спецпредставитель госдепартамента по Украине Курт Волкер.
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено вчера в 10:17
Политика
В Ливии уничтожили третий за последние недели украинский Ил-76
Новая атака на Ил-76 в Мисрате произошла спустя несколько дней после того, как стало известно, что силы правительства национального единства (ПНЕ) нанесли удары по главной авиабазе Хафтара в Эль-Джуфре, уничтожив два самолета Ил-76, эксплуатируемых чартерными компаниями, зарегистрированными в Украине.
Обновлено вчера в 20:23
Политика
США: Китай проводит хищническую и расчетливую экономическую политику
Военная и экономическая политика, проводимая Китаем, представляет угрозу для норм международного права.
Обновлено вчера в 22:16
Экономика
МВФ оценил влияние санкций на экономику России
Эксперты Международного валютного фонда подготовили доклад о влиянии санкций и ситуации в нефтяном секторе на экономику России.
Обновлено вчера в 08:44
Общество
Мэрия Екатеринбурга требует снести 28 этажей в недостроенном здании
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Обновлено вчера в 10:38
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Стали известны основные причины незанятости в России
В Росстате назвали основные причины незанятости населения в стране.
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