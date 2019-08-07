Общество

Расходы родителей на товары для школьников выросли на 2%Известия вчера в 16:00

Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Классная цена: расходы родителей на товары для школьников выросли

Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».
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Стоимость «набора первоклассника» в России значительно выросла

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Классная цена: расходы родителей на товары для школьников выросли

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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:38, Вашингтон
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