Общество
Расходы родителей на товары для школьников выросли на 2%Известия вчера в 16:00
Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:38, Вашингтон
Происшествия
В России ужесточили наказания за непропуск скорой помощи
Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении поправки к закону, устанавливающему ответственность за отказ пропустить машину скорой помощи и за воспрепятствование работе врачей.
Обновлено вчера в 03:05
Происшествия
В Ингушетии введен режим контртеррористической операции
Обновлено в 02:29
Авто
Новый кросс-вэн Suzuki XL6 показали на официальных фото
В преддверии дебюта нового "внедорожника" Suzuki XL6 в интернет просочились официальные фото новинки.
Обновлено вчера в 23:27
Авто
Lada C-Cross может стать конкурентом Renault Duster
Примером может стать Lada C-Cross, не приобретшая своей популярности, хотя ее разработка началась еще в 2006 году.
Обновлено в 01:07
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
США: Китай проводит хищническую и расчетливую экономическую политику
Военная и экономическая политика, проводимая Китаем, представляет угрозу для норм международного права.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Болтон пригрозил санкциями за поддержку Мадуро
Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон призвал к более жестким международным действиям против президента Венесуэлы Николаса Мадуро после того, как Вашингтон заморозил активы правительства Боливарианской республики, обвинив Каркас в резкой эскалации давления на самопровозглашенного лидера – Хуана Гуайдо.
Обновлено вчера в 14:16
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Экономика
Производители прослушки раскрыли свои доходы от «закона Яровой»
Еще один крупный производитель СОРМ — компания «Норси-Транс» — официально не раскрывает финансовые показатели.
Обновлено в 00:25
Космос
Ученые проверят на экипаже МКС «лунную походку»
Российские ученые планируют провести на Международной космической станции эксперимент по изучению походки человека при лунной и марсианской гравитации, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
МИД РФ заявил о задолженности Киева перед СНГ в 300 млн рублей
Задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств (СНГ) превысила 300 млн рублей, заявили газете "Известия" в департаменте информации и печати МИД РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Посол США в РФ Хантсман подал заявление об отставке
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту США Дональду Трампу заявление об отставке, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 11:43
Армия и оружие
В Бурятии для тушения лесных пожаров создана группировка сил ВВО
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Пушков ответил генсеку НАТО по Крыму
США мечтали превратить Крым в свою военно-морскую базу - так член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что вхождение Крыма в состав России стало следствием "возросшей конкуренции между великими державами".
Обновлено вчера в 16:40
Футбол
Два матча пятого тура РПЛ пройдут с использованием VAR
Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении арбитров на матчи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 02:02
Политика
В Ливии уничтожен третий украинский Ил-76
В аэропорту ливийского города Мисрата 6 августа был уничтожен украинский транспортный самолет Ил-76, пишет Al Marsa.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено вчера в 12:12
Общество
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
Обновлено вчера в 09:27
ЖКХ
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым
Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия
Генпрокуратура выявила факты умышленного поджога лесов в Сибири
Генпрокуратура России выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:33
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
Обновлено вчера в 18:26
Общество
Роскачество нашло в сухих завтраках слишком много сахара
Более половины проверенных Роскачеством шоколадных шариков для завтрака содержат сахара вдвое больше рекомендуемой суточной нормы.
Обновлено в 01:32
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Три человека погибли в ДТП под Саратовом
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в среду на трассе в Саратовской области, в результате женщина и двое детей погибли, еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 00:00
Финансы
ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару еще на полпроцента
Центробанк Китая опускает курс национальной валюты уже третий день подряд на фоне решения США с 1 сентября ввести новые пошлины на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 22:44
Хоккей
Третьяк рассказал Путину об уловке хоккеистов во время Олимпиады-2018
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным вспомнил, как мотивировали спортсменов на Олимпиаде в Корее в 2018 году.
Обновлено вчера в 08:02
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Конгресс США решил заставить Трампа наказать Турцию за С-400
Американские конгрессмены намерены обязать президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции, если в ближайшее время не будут озвучены меры «наказания» для Анкары за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет The Washington Post.
Обновлено вчера в 20:43