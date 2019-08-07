Общество
Расходы родителей на товары для школьников выросли на 2%Известия вчера в 16:00
Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».
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Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.
Обновлено в 01:35
Экономика
Россия вошла в список стран с устойчивым развитием
Россия вошла в список стран с наиболее сильными позитивными изменениями с 2008 года в экономике и обществе, свидетельствуют данные ежегодного индекса SEDA компании The Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено в 02:54
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Общество
Более половины жителей РФ имеют непогашенные кредиты
Более половины жителей России (51%) имеют непогашенные кредиты (51%).
Обновлено в 03:33
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Футбол
ЦСКА нацелился на форварда «Флуминенсе»
Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего бразильского "Флуминенсе" Педро Гильерме Абреу дос Сантоса.
Обновлено в 03:47
Кино
Disney перезапустит комедии «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 03:29
Происшествия
Автомобиль взорвался в Магнитогорске
Обновлено в 03:29
Экономика
В России за год выдано 13 трлн рублей «в конвертах»
Объем серых зарплат в России превысил в 2018 году 13 трлн рублей, что сопоставимо с расходной частью федерального бюджета, составлявшей на тот период 16,8 трлн рублей.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
Зеленский созвал силовиков на совещание из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела в Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Шесть россиян пострадали в ДТП в Турции
Пострадали шестеро россиян, они доставлены в больницы. Двое госпитализированы в Анталье, четверо в Аланье.
Обновлено в 03:33
Политика
Коломойский заявил, что Соловьев собирался у него работать
Телеведущий Владимир Соловьев опроверг заявления украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что он приглашал журналиста работать на своем телеканале "1+1".
Обновлено вчера в 13:37
Авто
Peugeot 3008 превратился в «экспедиционный внедорожник»
Экспедиционный вариант Peugeot 3008 разработали на базе версии GT Line.
Обновлено вчера в 10:02
Политика
Пакистан создал комиссию по подготовке ответа на решение Индии по Кашмиру
Распоряжение об организации специального комитета по подготовке ответа на решение об упразднении штата Джамму и Кашмир, отдал премьер-министр Пакистана Имран Хан, 7 августа пишет газета Daily Times.
Обновлено в 02:47
Здоровье
На Филиппинах объявили об эпидемии лихорадки денге
Министр здравоохранения Филиппин Франсиско Дуке объявил, что распространение лихорадки денге в стране приняло масштабы эпидемии, пишет таиландская газета Bangkok Post.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
В Санкт-Петербурге грабители избили туристку из Южной Америки
Туристка из Южной Америки оказалась в больнице после избиения неизвестными в Петербурге, отнявшими у нее мобильный телефон, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 03:50
Кино
Министр культуры провел для Квентина Тарантино экскурсию по Кремлю
Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие
Киев срочно стянул войска под Мариуполем для вторжения в Донбасс
Украинская армия готовится к крупномасштабным боевым действиям против Донецкой народной республики и формирует подразделения на мариупольском направлении.
Обновлено в 02:39
Космос
«Роскосмос» вслед за SpaceX снизил цены на запуск малых спутников
Компания «Главкосмос пусковые услуги» (входит в «Роскосмос») почти вдвое снизила цены на пуски ряда космических аппаратов и микроспутников на ракетах «Союз-2» в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:49
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что глобальное сообщество нуждается в построении нового миропорядка для выхода из кризиса.
Обновлено в 03:39
Политика
Названо число пророссийских депутатов от партии Зеленского
Возможный руководитель будущей фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия оценил число пророссийских депутатов, которые получат мандаты как представители партии.
Обновлено в 03:09
Культура
Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:21
Наука
Во рту семилетнего индийского мальчика обнаружили 526 зубов
Врачи Стоматологического института в Ченнаи (Индия) сообщили об операции, в ходе которой из полости в нижней челюсти семилетнего мальчика были удалены более пятисот зубов размером от 0,1 до 3 миллиметров.
Обновлено 05 августа в 02:32
Наука
Археологи нашли на юге Польши более 200 орудий неандертальцев
Более 200 каменных орудий, созданных неандертальцами около 40 тыс. лет назад, обнаружили археологи во время раскопок в пещере на территории замка в городе Ольштын Шленского воеводства Польши.
Обновлено в 03:19
Кино
Юных актёров из «Оно» омолодили для продолжения фильма
Юные актёры из первого фильма появятся в сиквеле во флешбэках.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия
Директоры сети стриптиз-клубов создали тайные бордели в регионах РФ
В ходе расследования выяснилось, что житель Удмуртии организовал сеть стриптиз-клубов. Там за деньги оказывались услуги интимного характера.
Обновлено в 03:17
Здоровье
В Кузбассе спасли малыша с редким заболеванием
Обновлено вчера в 23:13