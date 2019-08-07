Больше всего в России увеличился средний чек на блузки или рубашки — он составил 1,1 тыс. рублей, эти товары обошлись родителям почти на 30% дороже, чем в прошлом году. Стоимость школьной формы в наборе составила 1,8 тыс. рублей –– рост на 6% на фоне общего увеличения количества покупок на 40%.

с чего всё началось

Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».

Расходы родителей на товары для школьников выросли на 2%

Политика В Ливии уничтожили третий за последние недели украинский Ил-76 Новая атака на Ил-76 в Мисрате произошла спустя несколько дней после того, как стало известно, что силы правительства национального единства (ПНЕ) нанесли удары по главной авиабазе Хафтара в Эль-Джуфре, уничтожив два самолета Ил-76, эксплуатируемых чартерными компаниями, зарегистрированными в Украине.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Политика На Украине потребовали смены мирового порядка Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.

Технологии Huawei купила известного российского разработчика Java Китайская компания Huawei купила известного российского разработчика компиляторов Java под названием Excelsior.

Кино Квентин Тарантино захотел быть похороненным в Кремле Как сообщает ТАСС, Тарантино был впечатлен увиденным, особенно, ему понравились Царь-пушка и Царь-колокол (который он даже потер на счастье).Квентин поинтересовался, что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле.

Происшествия Взрыв и стрельба в Кабуле: пострадали более 30 человек Над домами поднимается столб дыма. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, ранения получили 34 человека.

Авто Lada C-Cross может стать конкурентом Renault Duster Примером может стать Lada C-Cross, не приобретшая своей популярности, хотя ее разработка началась еще в 2006 году.

Финансы ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару еще на полпроцента Центробанк Китая опускает курс национальной валюты уже третий день подряд на фоне решения США с 1 сентября ввести новые пошлины на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов.

Политика Порошенко ночью вернулся на Украину Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.

Общество Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Происшествия Три человека погибли в ДТП под Саратовом Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в среду на трассе в Саратовской области, в результате женщина и двое детей погибли, еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Общество Москвичей предупредили о ливнях и сильном ветре 9 августа Несмотря на относительно высокую температуру, которая ожидается в Москве в ближайшие дни, в пятницу, 9 августа, в столицу придут ливни и сильный ветер.

Политика Япония не приняла протест МИД России по вопросу Южных Курил Ранее МИД России вручил японскому послу ноту протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.

Гаджеты В Canon изобрели беспроводную зарядку Во всяком случае, американское патентное ведомство сегодня опубликовало заявку Canon на патент, в которой описана беспроводная зарядка.

Здоровье Самым полезным фруктом медики назвали абрикос Самым полезным фруктом, особенно в летнее время, медики назвали абрикос.

Политика Немецкий детектив может предложить России и Малайзии материалы по делу MH17 Снимки с американских спутников Детектив заявил, что хотел бы привлечь к изучению своих доказательств и другие страны, включая Нидерланды, Украину, Малайзию, Австралию, Германию, Бельгию и США.

Политика Посол США в России Джон Хантсман подал в отставку Посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке президенту США Дональду Трампу, сообщает газета The Salt Lake Tribune.

Авто Авторынок продолжил сокращаться По данным АЕБ, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) упали на 2,4%, до почти 140 тыс. штук.

Экономика Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру.

Наука Геймдизайнер испек хлеб из древнеегипетских дрожжей возрастом 4500 лет Технический разработчик и геймдизайнер Симус Блэкли испек хлеб из дрожжей, образцы которых собрал со стенок древнеегипетских глиняных горшков возрастом 4500 лет.

Футбол Как «Краснодар» готовится к дебюту в Лиге чемпионов Весь город активно готовится к дебюту команды на столь высоком уровне, а многие болельщики выразили желание лично наблюдать за историческим противостоянием.