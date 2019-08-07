Общество
Расходы родителей на товары для школьников выросли на 2%Известия вчера в 16:00
Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».
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с чего всё началось
Больше всего в России увеличился средний чек на блузки или рубашки — он составил 1,1 тыс. рублей, эти товары обошлись родителям почти на 30% дороже, чем в прошлом году. Стоимость школьной формы в наборе составила 1,8 тыс. рублей –– рост на 6% на фоне общего увеличения количества покупок на 40%.Известиявчера в 17:01
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