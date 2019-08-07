Общество

Расходы родителей на товары для школьников выросли на 2%Известия вчера в 16:00

Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Классная цена: расходы родителей на товары для школьников выросли

Больше всего в России увеличился средний чек на блузки или рубашки — он составил 1,1 тыс. рублей, эти товары обошлись родителям почти на 30% дороже, чем в прошлом году. Стоимость школьной формы в наборе составила 1,8 тыс. рублей –– рост на 6% на фоне общего увеличения количества покупок на 40%.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

СМИ: В России в июле выросла цена на «школьный набор»

Life.ruвчера в 21:31

Товары для школьников стремительно дорожают

News.ru00:35

Средняя цена школьного набора за месяц выросла на 2%

Московский Комсомолецвчера в 22:47

Средняя цена школьного набора в РФ выросла на 2% за год — Известия

Аргументы и Фактывчера в 22:32

В России подорожали «школьные наборы»

URA.Ruвчера в 23:07

«Известия»: средняя цена школьного набора в июле выросла на 2%

ТАССвчера в 20:55

Классная цена: расходы родителей на товары для школьников выросли

Известиявчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:18, Вашингтон
Политика

В Ливии уничтожили третий за последние недели украинский Ил-76

Новая атака на Ил-76 в Мисрате произошла спустя несколько дней после того, как стало известно, что силы правительства национального единства (ПНЕ) нанесли удары по главной авиабазе Хафтара в Эль-Джуфре, уничтожив два самолета Ил-76, эксплуатируемых чартерными компаниями, зарегистрированными в Украине.
Обновлено вчера в 20:23
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
Политика

На Украине потребовали смены мирового порядка

Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Технологии

Huawei купила известного российского разработчика Java

Китайская компания Huawei купила известного российского разработчика компиляторов Java под названием Excelsior.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

Самолет с командой певицы Pink загорелся в Дании при посадке

Обновлено вчера в 09:39
Происшествия

В Ингушетии силовики начали контртеррористическую операцию

Обновлено в 01:13
Кино

Квентин Тарантино захотел быть похороненным в Кремле

Как сообщает ТАСС, Тарантино был впечатлен увиденным, особенно, ему понравились Царь-пушка и Царь-колокол (который он даже потер на счастье).Квентин поинтересовался, что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия

Взрыв и стрельба в Кабуле: пострадали более 30 человек

Над домами поднимается столб дыма. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, ранения получили 34 человека.
Обновлено в 01:47
Авто

Lada C-Cross может стать конкурентом Renault Duster

Примером может стать Lada C-Cross, не приобретшая своей популярности, хотя ее разработка началась еще в 2006 году.
Обновлено в 01:07
Политика

Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию

Обновлено вчера в 17:24
Финансы

ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару еще на полпроцента

Центробанк Китая опускает курс национальной валюты уже третий день подряд на фоне решения США с 1 сентября ввести новые пошлины на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 22:44
Политика

Порошенко ночью вернулся на Украину

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
Обновлено в 01:30
Общество

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Политика

Мадуро заявил, что покушение на него совершено по приказу Болтона

Попытка покушения на Мадуро была предпринята 4 августа 2018 года.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

Три человека погибли в ДТП под Саратовом

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в среду на трассе в Саратовской области, в результате женщина и двое детей погибли, еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Магнитогорске взорвался автомобиль

Обновлено в 02:07
Общество

Москвичей предупредили о ливнях и сильном ветре 9 августа

Несмотря на относительно высокую температуру, которая ожидается в Москве в ближайшие дни, в пятницу, 9 августа, в столицу придут ливни и сильный ветер.
Обновлено в 00:41
Политика

Япония не приняла протест МИД России по вопросу Южных Курил

Ранее МИД России вручил японскому послу ноту протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 01:38
Гаджеты

В Canon изобрели беспроводную зарядку

Во всяком случае, американское патентное ведомство сегодня опубликовало заявку Canon на патент, в которой описана беспроводная зарядка.
Обновлено вчера в 10:12
Здоровье

Самым полезным фруктом медики назвали абрикос

Самым полезным фруктом, особенно в летнее время, медики назвали абрикос.
Обновлено вчера в 21:21
Политика

Немецкий детектив может предложить России и Малайзии материалы по делу MH17

Снимки с американских спутников Детектив заявил, что хотел бы привлечь к изучению своих доказательств и другие страны, включая Нидерланды, Украину, Малайзию, Австралию, Германию, Бельгию и США.
Обновлено в 00:53
Политика

Посол США в России Джон Хантсман подал в отставку

Посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке президенту США Дональду Трампу, сообщает газета The Salt Lake Tribune.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

В больнице Одесской области взорвалась граната: есть погибшие

Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

Задержан вероятный убийца Михаила Круга

Обновлено вчера в 16:22
Авто

Авторынок продолжил сокращаться

По данным АЕБ, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) упали на 2,4%, до почти 140 тыс. штук.
Обновлено вчера в 07:05
Экономика

Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают

Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру.
Обновлено вчера в 07:29
Наука

Геймдизайнер испек хлеб из древнеегипетских дрожжей возрастом 4500 лет

Технический разработчик и геймдизайнер Симус Блэкли испек хлеб из дрожжей, образцы которых собрал со стенок древнеегипетских глиняных горшков возрастом 4500 лет.
Обновлено вчера в 13:48
Футбол

Как «Краснодар» готовится к дебюту в Лиге чемпионов

Весь город активно готовится к дебюту команды на столь высоком уровне, а многие болельщики выразили желание лично наблюдать за историческим противостоянием.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия

Минобороны провело разведку над складом боеприпасов под Ачинском

Обновлено в 00:59
ЖКХ

В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания

Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное