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с чего всё началось

Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».

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