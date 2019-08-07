Общество
Расходы родителей на товары для школьников выросли на 2%Известия вчера в 16:00
Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».
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Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Политика
Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено вчера в 13:00
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Обновлено в 03:07
Происшествия
Российские туристы попали в аварию в Турции
Автобус с российскими туристами попал в аварию на горной дороге в районе турецкого курорта Аланья.
Обновлено в 03:37
Авто
Машину с золотым мотором продают за полтора миллиарда
Обновлено в 03:30
Футбол
ЦСКА нацелился на форварда «Флуминенсе»
Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего бразильского "Флуминенсе" Педро Гильерме Абреу дос Сантоса.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек
В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.
Обновлено в 02:22
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:22
Футбол
«Манчестер Юнайтед» оштрафовал Лукаку на £400 тысяч
Обновлено в 03:08
Происшествия
Автомобиль взорвался в Магнитогорске
Автомобиль взорвался в Магнитогорске.
Обновлено в 03:29
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
Три человека утонули в море в Сочи во время шторма
В Сочи три человека утонули в море во время шторма, порядка двадцати удалось спасти.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Обновлено в 01:30
Энергетика
Нефть не прекращает дешеветь, цена Brent упала ниже $59 за баррель
Со своей стороны, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб прогнозирует, что «вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent» составит $58,2-59,4 за баррель.
Обновлено в 02:59
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Долгопрудном автобус насмерть сбил двух пешеходов
Водитель автобуса насмерть задавил двух пешеходов в подмосковном Долгопрудном.
Обновлено в 03:32
Экономика
Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность России
По мнению специалистов организации, новые американские санкции могут лишь незначительно увеличить стоимость российских заимствований, но оказать какого-либо серьезного влияния на валютный государственный долг РФ не смогут.
Обновлено вчера в 14:50
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.
Обновлено в 01:35
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что глобальное сообщество нуждается в построении нового миропорядка для выхода из кризиса.
Обновлено в 03:39
Политика
Конгресс США решил заставить Трампа наказать Турцию за С-400
Американские конгрессмены намерены обязать президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции, если в ближайшее время не будут озвучены меры «наказания» для Анкары за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет The Washington Post.
Обновлено вчера в 20:43
Авто
В Европе тестируют новый Genesis GV80
Шпионские снимки сделаны в европе во время тестирования автомобиля под довольно тяжелым камуфляжем.
Обновлено вчера в 10:06
Футбол
«Краснодар» показал, как готовится к матчу с «Порту» в Лиге чемпионов
На матч Лиги чемпионов УЕФА между футбольными клубами «Краснодар» и «Порту» проданы все билеты.
Обновлено в 01:12
Общество
Россияне назвали главные семейные нужды для нормальной жизни
«Неудивительно, что среднестатистический житель России практически не ходит в театр и на концерты или делает это крайне редко», — говорится в исследовании.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
В Ливии уничтожен третий украинский Ил-76
Обновлено вчера в 21:55
Шоу-бизнес
Идеальная улыбка: Дакота Джонсон убрала щелочку между зубов
Оказалось, Дакота «удалила» у себя щелочку между зубов. Казалось бы, мелочь, но поклонникам она очень нравилась.
Обновлено вчера в 15:10
Экономика
РБК: производители прослушки отчитались о значительном росте выручки
«Малвин системс» отчитался в «СПАРК-Интерфакс» о 107%-ном росте выручки (1,7 млрд руб. по итогам года), «Сигнатек» – о 67% (740,8 млн руб.), у «Основы лаб» она выросла почти на четверть – до 996,6 млн руб.
Обновлено в 02:46
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54