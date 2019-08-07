Общество

Средняя цена школьного набора за месяц выросла на 2%Московский Комсомолец вчера в 22:47

Издание ссылается на статданные оператора фискальных данных "Платформа ОФД". Согласно этим данным, средней российской семье форма, обувь и канцелярские товары на данный момент обойдутся в 10,7 тысяч рублей.
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с чего всё началось

Классная цена: расходы родителей на товары для школьников выросли

Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».
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