Общество

Расходы родителей на товары для школьников выросли на 2%Известия вчера в 16:00

Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Классная цена: расходы родителей на товары для школьников выросли

Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В России подорожали «школьные наборы»

URA.Ruвчера в 23:07

СМИ: В России в июле выросла цена на «школьный набор»

Life.ruвчера в 21:31

Товары для школьников стремительно дорожают

News.ru00:35

Средняя цена школьного набора за месяц выросла на 2%

Московский Комсомолецвчера в 22:47

«Школьный набор» в России подорожал на 2%

REGNUM00:44

«Известия»: средняя цена школьного набора в июле выросла на 2%

ТАССвчера в 20:55

Классная цена: расходы родителей на товары для школьников выросли

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 07:09, Вашингтон
Происшествия

British Airways отменила более 90 рейсов из-за компьютерного сбоя

Обновлено в 05:48
Политика

Эксперт оценил заявление о последствиях санкций США для энергетики ЕС

Ранее, как писал Die Welt, глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле заявил об опасности возможных санкций со стороны США в отношении «Северного потока — 2».
Обновлено в 07:02
Общество

Погодный коллапс придет в четверг в Москву

Как выразился метеоролог, подобную стихию можно назвать "погодным коллапсом, который сильно ударит по городу и москвичам".
Обновлено в 06:10
Происшествия

Подозреваемый признался в убийстве Михаила Круга, сообщили СМИ

Обновлено в 05:47
Политика

В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил

В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Политика

Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей

Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 06:12
Политика

ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено в 07:02
Политика

Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле

Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено 05 августа в 12:30
Политика

В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Зеленским

Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева, сообщается 7 августа на сайте Кремля.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Молодой участковый из Уфы транслировал свою смерть в прямом эфире

Оказалось, что за рулем находился 23-летний младший лейтенант Эмиль Колмаков, который за несколько минут до гибели вышел в прямой эфир в инстаграмм.
Обновлено в 07:00
Общество

Председатель Госдумы Вячеслав Володин едет в Волгоград

Ожидается, что Председатель Государственной Думы встретится с активом региональной партии «Единой России», в том числе и с кандидатами в депутаты Волгоградской облдумы от партии.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»

Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко впервые показала лицо 8-месячного сына Миши

В начале декабря 2018-го у Регины Тодоренко и Влада Топалова родился сын.
Обновлено вчера в 12:19
Шоу-бизнес

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия

ФСИН направила комиссию в «Кресты» после сообщений о пытках

Обновлено в 06:05
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Общество

Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова

Обновлено в 06:34
Армия и оружие

Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке

В докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции на Ближнем Востоке утверждается, что ИГ занимается укреплением и расширением подпольной сети на территории Ирака и Сирии.
Обновлено вчера в 20:57
Политика

Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан

Обновлено в 06:38
Происшествия

Летевшего из Крыма в Петербург эксгибициониста задержали в Пулково

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО, один из пассажиров на борту вел себя странно, а затем начал демонстрировать попутчикам свои гениталии.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

Путин заявил об ответе России на односторонний выход Америки из ДРСМД

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о реакции России на односторонний выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено 05 августа в 11:15
Культура

Валентина Гафта госпитализировали с инсультом

Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Политика

Власти Германии пока не могут анонсировать встречу по Донбассу

"Не могу вам сообщить о предстоящей встрече в указанном вами формате", — подчеркнула Деммер, Ранее Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Россия, Франция, Германия, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров по Донбассу.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

Марк Рудинштейн раскрыл гонорары Виталины за съемки в ток-шоу

Продюсер Марк Рудинштейн, который дружит с бывшим мужем Виталины Арменом Джигарханяном, понимает, почему певец так реагирует.
Обновлено вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Барановская рассказала об отношениях с Аршавиным

Юлия Барановская рассказала поклонникам, смогла бы она простить Андрея Аршавина, если бы он захотел вернуться к ней, сообщает «Утро.ру».
Обновлено в 05:49
Политика

Зеленский в ответ на петицию заявил, что уже уволил Богдана

"Относительно затронутого в петиции вопроса, отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 № 434 А. Богдан освобожден от должности главы администрации президента Украины", - сказано в ответе президента на сайте электронных петиций.
Обновлено в 06:03
Политика

В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
Обновлено в 05:14
Происшествия

В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ

В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с территории валит густой черный дым.
Обновлено в 06:53
Транспорт

В Твери уволили всех водителей трамваев

Обновлено в 04:55
Музыка

Последняя песня Вилли Токарева была посвящена Кадырову

Одна из последних песен шансонье Вилли Токарева была посвящена Чечне и ее главе Рамзану Кадырову.
Обновлено в 04:33
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