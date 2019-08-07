Общество
Расходы родителей на товары для школьников выросли на 2%Известия вчера в 16:00
Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».
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Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 06:51, Вашингтон
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева, сообщается 7 августа на сайте Кремля.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).
Обновлено в 06:36
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
В ДНР заявили о непричастности к гибели четырех украинских силовиков
Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о непричастности ополчения к обстрелу, который якобы привел к гибели в Донбассе четверых украинских силовиков.
Обновлено в 05:39
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Технологии
Спрос на кассиров падает из-за автоматических касс
Сами же ритейлеры, внедряют автоматические кассы с 2009 года (X5 Retail Group, «Магнит» и «Ашан»), говорят о сохранении количества кассиров.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Умерла fashion-директор московского ЦУМа Алла Вербер
В 2003 году Алла Вербер заняла пост fashion-директора столичного ЦУМа, который выкупила Mercury.
Обновлено в 02:47
Космос
Дотянуться до звезд: как школьники создают космические технологии
"Космические технологии" — одно из 12 направлений программы "Большие вызовы", которая с 2016 года проходит в образовательном центре "Сириус" в Сочи.
Обновлено в 03:30
Футбол
«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным
Санкт-петербургский «Зенит» может расторгнуть контракт с нападающим Антоном Заболотным. Об этом августа сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 06:21
Политика
Зеленский сообщил об увольнении главы администрации Богдана
"Относительно затронутого в петиции вопроса отмечаю, что Указом Президента Украины от 25 июня 2019 года № 434 А. Богдан уволен с должности главы Администрации Президента Украины", - говорится в сообщении Зеленского на сайте администрации президента Украины.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Фанаты же отмечают, что певица не стала облачаться в более теплые костюмы и продолжила выступать в одежде, являющейся неотъемлемой составляющей образа Дженнифер Лопес.
Обновлено 05 августа в 01:40
Общество
Синоптики предупредили москвичей о погодном коллапсе
Москвичей ожидает погодный коллапс в четверг и в пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено в 04:26
Наука
В Новой Зеландии обнаружили останки крупнейшего в мире попугая
Анализ окаменелостей позволил идентифицировать древнюю птицу как представителя самого крупного из когда-либо существовавших видов попугаев.
Обновлено в 04:06
Футбол
Диего Форлан завершил карьеру футболиста
Экс-нападающий сборной Уругвая и мадридского "Атлетико" Диего Форлан объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 05:57
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Баскетбол
Уилл Томас стал игроком «Зенита»
Тяжелый форвард Уилл Томас стал игроком "Зенита".
Обновлено в 04:27
Футбол
Глава селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул команду
Глава селекционной службы «Спартака» Александр Аверьянов покинул команду.
Обновлено вчера в 17:58
Культура
Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500
Отмечается, что таким образом мужчина хотел финансово поддержать человека, с которым познакомился. Он купил картину Иисуса за €500.
Обновлено вчера в 20:15
Транспорт
В Твери уволили всех водителей трамваев
Обновлено в 04:55
Кино
Disney переснимет «Один дома» и «Ночь в музее»
Компания Disney решила снять ремейки на фильмы "Один дома" (Home Alone) и "Ночь в музее" (Night at the Museum).
Обновлено в 05:40
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер
ГИБДД, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали в тестовом режиме автоматически проверять наличие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер в столице, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:06
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Политика
Игнатова отозвала жалобу в ЦИК на отказ в регистрации кандидатом в МГД
Обновлено вчера в 10:51
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Футбол
Агент Малкома прокомментировал проявление расизма фанатами «Зенита»
Луис Фернандо Гарсия, агент Малкома, перешедшего этим летом за 40 млн евро из «Барселоны» в «Зенит», прокомментировал шумиху вокруг якобы расистского баннера, появившегося на «Вираже» во время матча с «Краснодаром» (1:1). Британский таблоид The Sun заявил, что фанаты не приняли футболиста, а сам игрок уедет из Петербурга уже зимой.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой
В Ингушетии ликвидирован боевик, намеревавшийся совершить теракт.
Обновлено в 02:53
Политика
В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
Обновлено в 05:14