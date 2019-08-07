Общество
Расходы родителей на товары для школьников выросли на 2%Известия вчера в 16:00
Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».
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Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:21, Вашингтон
Политика
Лондон не смог доказать причастность России к отравлению Скрипалей
Ответственные за расследование отравления Скрипалей британские силовики признали, что за четыре месяца так и не смогли получить улики, доказывающие причастность России и руководства страны к этому происшествию.
Обновлено в 08:00
Политика
В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина с Зеленским
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Политика
Евросоюз подтвердил неприятие санкций США против Венесуэлы
Де Гордехуэла подчеркнул предельную чёткость позиции ЕС по санкциям США, напомнив о неприятии «экстерриториального применения односторонних мер».
Обновлено в 08:03
Политика
Украина нашла замену российскому дизельному топливу
Украина планирует заместить дизельное топливо из России, после введения спецпошлин на ввоз российских товаров, поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено вчера в 07:43
Хоккей
Хоккеисты ЦСКА победили «Адмирал» в контрольном матче
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
В Магнитогорске взорвали автомобиль
Обновлено в 06:23
Спорт
Алена Канышева: «Каждый день пересчитываю, попадаю ли я на Олимпиаду-2022. Поднимают возраст или нет, пока понять очень сложно»
Обновлено в 07:53
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Происшествия
Молодой участковый из Уфы транслировал свою смерть в прямом эфире
Оказалось, что за рулем находился 23-летний младший лейтенант Эмиль Колмаков, который за несколько минут до гибели вышел в прямой эфир в инстаграмм.
Обновлено в 07:00
Происшествия
У здания налоговой инспекции в Копенгагене произошел мощный взрыв
Вечером во вторник, 6 августа, в Копенгагене произошел мощный взрыв возле здания налоговой инспекции в районе Эстербру.
Обновлено в 05:24
Экономика
Moody’s посчитало санкции США «постоянной угрозой» для России
Санкции США стали постоянной угрозой, нависающей над кредитным профилем России, указывает агентство, хотя в настоящее время Россия остается устойчивой к текущим и будущим санкциям.
Обновлено в 07:30
Финансы
ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару еще на 0,5%
Китайский Народный банк (ЦБ) принял решение снизить курс юаня к доллару еще примерно на 0,5%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Вокзал в Хельсинки эвакуировали из-за возгорания морозильника
Посетителей центрального железнодорожного вокзала финского Хельсинки эвакуировали в связи с возгоранием, возникшим в камере одного из морозильников.
Обновлено в 06:27
Футбол
Защитник «Вильярреала» Руис перешел в «Бешикташ»
Защитник Вильярреала Виктор Руис продолжит карьеру в чемпионате Турции. Сегодня, 7 августа, он подписал трехлетний контракт с Бешикташем.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Общество
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 06:52
Здоровье
В Кузбассе спасли малыша с редким заболеванием
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с территории валит густой черный дым.
Обновлено в 06:53
Общество
Росстат назвал основные причины незанятости граждан
Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Футбол
«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным
Обновлено в 06:21
Происшествия
ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге
Федеральная служба исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по факту размещения в интернете информации о применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым и содержащимся в СИЗО-1.
Обновлено в 08:00
Политика
Памфилова: ЦИК предложит изменения по системе сбора подписей
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что после окончания ближайшей избирательной кампании, процедура сбора подписей в поддержку кандидатов может быть изменена.
Обновлено в 06:23
Общество
Депутат предложил включать отопление летом
В министерство ЖКХ России поступило предложение о запуске центрального отопления в августе.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Обновлено в 04:54
Общество
Более половины жителей РФ имеют непогашенные кредиты
Более половины жителей России (51%) имеют непогашенные кредиты (51%).
Обновлено в 03:33
Происшествия
Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле
Посольство России в Афганистане сообщило, что россиян нет среди пострадавших при взрыве на западе Кабула.
Обновлено в 08:15