Расходы растут: Госдума приняла поправки к госбюджету-2019 в I чтенииREGNUM 08:54

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Проект правительственных поправок к федеральному бюджету 2019 года Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня.

Расходы растут: Госдума приняла поправки к госбюджету-2019 в I чтении

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