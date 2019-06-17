Экономика
Расходы растут: Госдума приняла поправки к госбюджету-2019 в I чтенииREGNUM 08:54
Проект правительственных поправок к федеральному бюджету 2019 года Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня.
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На закупку антиретровирусных препаратов для ВИЧ-пациентов выделяется 3 млрд рублей, на вакцины против полиомиелита и гриппа — 2,3 млрд рублей дополнительно.
— Вячеслав Володин, российский политикПарламентская газета 08:59
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Володин: Госдума приняла решение о выделении дополнительных средств на реализацию нацпроектов
Парламентская газета08:59
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:59
Футбол
Стала известна дата и время начала матча за Суперкубок России-2019
Матч за Суперкубок России 2019 года пройдет 6 июля на ВТБ Арене, и начнется в 19:00 по московскому времени.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Суд арестовал всех 28 фигурантов по делу о драке в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте ещё одного фигуранта уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 08:53
Политика
В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с Путиным
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава государства Владимир Путин найдёт правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Политика
Украина захотела частично снять транспортную блокаду с Донбасса
5 июня бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:58
Экономика
Россия и Иран обсуждают разработку ряда месторождений на Каспии
Россия и Иран ведут переговоры о совместной разработке ряда месторождений на иранском шельфе Каспийского моря.
Обновлено в 08:21
Политика
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе
Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
Обновлено в 07:13
ЖКХ
Героев РФ освободили от взносов за капремонт и платы за ЖКХ
Ранее сообщалось, что неработающих собственников жилья в возрасте от 70 лет, семей, в которых проживают неработающие граждане пенсионного возраста, а также неработающие инвалиды I и II группы, частично или полной мере освободили от уплаты взносов за капитальный ремонт.
Обновлено в 06:51
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Авто
Бренд LADA занял первое место по запросам в Google
Обновлено в 00:43
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
Несколько фур столкнулись на трассе в Подмосковье
Обновлено в 08:57
Экономика
Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей
Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
США показали новые кадры с места инцидента в Оманском заливе
Обнародованные Пентагоном кадры, по убеждению американской стороны, доказывают причастность иранских военных к инциденту в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия
Бывший замначальника СвЖД стал фигурантом уголовного дела о взятке
В отношении бывшего замначальника СвЖД по строительству Алексея Кочнева возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом», пишет интернет-издание Znak.
Обновлено в 04:41
Спорт
Глава Чувашии сравнил расследование РУСАДА с фейковыми новостями
В понедельник РУСАДА сообщило о многочисленных нарушениях, выявленных отделом расследования агентства в одном из спортивных училищ Чувашии.
Обновлено в 07:29
Общество
Беллу Хадид заставили извиниться за расистское фото в Instagram
Ничто не предвещало беды, когда Белла Хадид со скуки опубликовала на своей странице фото, на котором "пинает" самолеты с флагами Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.
Обновлено в 06:09
Политика
Меркель исключила возвращение России в ПАСЕ «любой ценой»
Возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) не должно происходить «любой ценой», заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:04
Политика
Зеленский заявил о разногласиях с Берлином по «Северному потоку — 2»
На Украине опасаются, что после завершения строительства «Северного потока – 2» у России не останется причин поставлять топливо через Украину.
Обновлено в 08:38
Происшествия
ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили
В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.
Обновлено в 07:48
Футбол
Арестован экс-глава УЕФА Платини
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.
Обновлено в 04:26
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Чувашии уборщицу суда оштрафовали за сожженное уголовное дело
В Чувашии Ибресинский районный суд оштрафовал уборщицу одного из судов на 50 тысяч рублей за то, что она сожгла уголовное дело из мести.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Гаджеты
Huawei продала более 1 млн смартфонов Honor 20 в Китае
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила в его отравлении семью Шукшиных
Сестра продюсера Бари Алибасова считает, что ее брата отравил "кто-то из семейства Шукшиных".
Обновлено в 05:57
Происшествия
По факту гибели группы Дятлова выдвинута еще одна версия
По факту гибели группы Дятлова выдвинута еще одна версия.
Обновлено в 07:46