Экономика
Расходы по НДС Microsoft включит в счета клиентов
Расходы по НДС Microsoft включит в счета клиентовREGNUM02:07
Корпорация Microsoft будет включать НДС, который с 1 января 2019 года составит 20% вместо нынешних 18%, в счета российских партнёров. Об этом клиенты компании уже извещены. Изменения расчётов затронут ряд продуктов компании.
REGNUM02:07
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Финансы
Официальный курс евро на пятницу снизился до 78,39 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 13,57 копейки - до 78,388 рубля, курс доллара уменьшился на 1,03 копейки - до 68,8762 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:07
Экономика
Минтруд опроверг сообщения СМИ о грядущих массовых увольнениях
Ситуация на рынке труда стабильная, резкого роста безработицы не ожидается, заявила пресс-служба Минтруда, отвечая на сообщения СМИ о том, что уже в ближайшее время могут быть уволены сотни тысяч россиян.
Обновлено в 04:59
Экономика
Минфин хочет установить минимальную цену на вина в России
В России в 2019 году может быть установлена минимальная розничная цена на вино и его производные, передаёт 26 декабря газета «Известия».
Обновлено вчера в 15:59
Экономика
Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло
В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».
Обновлено вчера в 22:26
Экономика
Нелегальная торговля алкоголем в интернете за год выросла на 23%
Как пояснял РБК президент АКИТ Артем Соколова, отсутствие возможности легализовать торговлю через интернет способствует росту теневого рынка, а принятие законопроекта, легализующего торговлю алкоголем через интернет, переведет в легальную зону около 90% теневого рынка, объем которого составляет 2,9 млрд руб.
Обновлено в 03:03
Финансы
Греф ожидает роста ставок по ипотеке в России
Российские банки в текущих условиях будут вынуждены несколько поднять ипотечные ставки, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 03:32
Экономика
Россия поставит Таиланду в 2019-2020 годах шесть самолетов SSJ-100
Производитель самолетов SSJ-100, "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), поставит таиландской Kom Airlines Company шесть самолетов в 2019-2020 годах.
Обновлено в 04:06
Экономика
Минэкономики предлагает ужесточить контроль за туроператорами
Минэкономики подготовило новые требования к отчетности операторов выездного туризма, сообщает РБК со ссылкой на проект приказа, размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 00:40
Энергетика
ЦБ ужесточил правила биржевых торгов бензином
Центробанк зарегистрировал новые правила проведения торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), которые вступят в силу с 9 января 2019 года.
Обновлено в 04:06
Финансы
Силуанов высказался об основаниях для нестабильности рубля
Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что оснований для нестабильности отечественной валюты нет.
Обновлено в 04:36
Экономика
К проекту строительства порта Тамань может присоединиться РЖД
В Минтранс уведомлений о вхождении РЖД в порт Тамань от компании не поступало, говорит представитель министерства.
Обновлено в 05:03
Экономика
«Мегафон» выйдет из капитала поставщика ИТ-решений «Форпост»
Совет директоров "Мегафона" одобрил выход из капитала компании "Форпост", которая занимается поставкой комплексных ИТ-решений и системной интеграции.
Обновлено в 03:13
Экономика
На биржах начались рождественские покупки
Первая после рождественского перерыва торговая сессия на американских биржах охарактеризовалась бурным ростом индексов.
Обновлено в 04:49
Экономика
Акции «Русала» выросли на 7% на фоне отставки главы совета директоров
Акции «Русала» на Гонконгской фондовой бирже выросли почти на 7% на фоне новостей об отставке главы совета директоров компании Маттиаса Варнига.
Обновлено в 01:49
Экономика
Бывший топ-менеджер Mail.ru возглавит ГК «Везет»
В июне Mail.Ru Group и ГК «Везет» заключили соглашение о конвертируемом займе, согласно которому Mail.ru могла получить долю в группе.
Обновлено в 02:59