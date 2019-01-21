Расходы на развитие Северного морского пути оценили в 900 млрд рублейВедомости вчера в 22:18

Согласно плану, на развитие и поддержку СМП в 2019 – 2024 годах требуется 905,6 млрд руб. Из них государство должно выделить 305 млрд руб. Дополнительная потребность в госсредствах в 2019 – 2021 годах оценивается в 139,5 млрд руб. Остальные 600,6 млрд руб. — внебюджетное финансирование.

с чего всё началось

Для реализации федерального проекта "Северный морской путь" в течение 2019 – 2024 гг. потребуется 905,6 млрд руб. Это следует из разработанного Росморречфлотом плана-графика, который будет обсуждаться на совещании в агентстве 23 января с заинтересованными сторонами, пишет "Коммерсантъ".

Расходы на развитие Северного морского пути оценили в 900 млрд рублей

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