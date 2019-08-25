Футбол

Рашид Рахимов: «Второй гол надломил „Ахмат“ психологически»Спорт-Экспресс 11:45

ЦСКА — Ахмат
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Кирилл Набабкин
Звонимир Шарлия
17′
32′
Олег Иванов
Хердюр Магнуссен
34′
41′
Евгений Харин
Марио Фернандес
43′
Константин Кучаев
52′
62′
Андрей Семенов
62′
Вилкер Анхель
Звонимир Шарлия
62′
Федор Чалов
66′
69′
Одисе Роши
Аблай Мбенг
Никола Власич
73′
Константин Кучаев
Кристиян Бистрович
81′
Иван Обляков
Наир Тикнизян
89′
Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов после поражения от ЦСКА (0:3) в матче 7-го тура чемпионата России отметил, что второй гол в этой игре надломил его команду.
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Футболист
Советский, таджикский и российский футболист, выступавший на позициях защитника и полузащитника. Мастер спорта СССР. С 7 ноября 2013 года по 21 мая 2017 года являлся главным тренером грозненского «Терека». 5 сентября 2018 года вернулся на пост главного тренера грозненского клуба, подписав контракт на 2 года.
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