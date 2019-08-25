Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов после поражения от ЦСКА (0:3) в матче 7-го тура чемпионата России отметил, что второй гол в этой игре надломил его команду.

Происшествия Автомобильный мост обвалился в Харькове Возле Харьковской окружной дороги обвалился автомобильный мост.

Общество В Екатеринбурге православные активисты устроили «стояние на Покрасе» Против приезда в Екатеринбург уличного художника Покраса Лампаса выступили православные активисты.

Политика В Кремле понадеялись на здравый смысл участников G7 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность восстановления отношений с Россией стран-участниц саммита G7.

Единоборства Однорукий боец ММА победно дебютировал в Bellator Американский боец смешанного стиля Ник Ньюэлл провёл первый поединок под эгидой промоушена Bellator.

Футбол «Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Общество Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве Синоптики предупредили москвичей о том, что в столицы ожидается резкое похолодание.

Политика На саммит G7 прибыл глава МИД Ирана Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл на саммит G7, проходящий 24-25 августа во французском Биаррице, по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.

Футбол ЦСКА — Ахмат 3:0 Московский ЦСКА и грозненский "Ахмат" объявили стартовые составы на матч седьмого тура чемпионата России.

Происшествия На ребенка упал образец металлической двери в ТЦ Подмосковья В торговом центре, расположенном в Зеленограде, на ребенка упал образец металлической двери.

Шоу-бизнес Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево "Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.

Общество На библиотечном конгрессе в Афинах открылись российские стенды На проводящемся в Афинах 85-м Всемирном библиотечном и информационном конгрессе открылись стенды российской делегации.

Политика Меркель назвала условие возвращения России в G7 Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, при каком условии Россия может вернуться в в "большую семерку". Об этом передает РИА "Новости".

Религия Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.

Происшествия Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Происшествия С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321 Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Армия и оружие Американских солдат прокатили на российских «летающих танках» Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.

Кино Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».