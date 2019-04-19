Футбол
Рашид Рахимов: «Один эпизод решил судьбу матча»Матч ТВ 14:49
Владислав Кулик
|49′
|65′
Беким Балай
Бернард Бериша
Павел Долгов
|67′
Адлан Кацаев
Павел Долгов
|67′
|77′
Олег Иванов
Шахбан Гайдаров
Иван Иванченко
|79′
Андрес Понсе
Иван Маркелов
|79′
|81′
Раванелли
Дамиан Шиманский
|84′
Андрей Семенов
Анжи
Расстановка 3‑5‑2
22
Дюпин
30
Гапон
28
Калошин
3
Удалый
17
Иванченко
13
Гиголаев
99
Закиров
19
Долгов
5
Кулик
18
Ахъядов
6
Маркелов
16
Городов
13
Мохаммади
20
Нижич
3
Плиев
15
Семенов
19
Иванов
8
Шиманский
21
Роши
11
Силва
23
Швец
77
Бериша
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
Один эпизод решил судьбу матча, у нас и соперников были моменты, но они не были реализованы. Это очень важные три очка, но все равно есть много вопросов к нашей игре, — сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 16:28, Ашберн
Авто
Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа
Обновлено в 07:10
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина
Обновлено в 15:49
Политика
До 60 тыс. зрителей могут наблюдать за дебатами Зеленского и Порошенко
На стадионе «Олимпийский» в Киеве проходят дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой
Обновлено в 13:34
Политика
Путин поручил главе МЧС усилить группировку из-за пожаров в Забайкалье
Путин поручил усилить группировку МЧС, необходимую для борьбы с пожарами, а также обеспечить меры по своевременной эвакуации жителей пострадавших районов.
Обновлено в 13:42
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Спорт
Синхронистки РФ выиграли техническую программу на этапе Мировой серии
Сборная России победила в технической программе в командных соревнованиях на этапе Мировой серии по синхронному плаванию, который проходит в Казани и совмещен с чемпионатом России.
Обновлено в 13:44
Политика
В Киеве завершились дебаты Порошенко и Зеленского
19 апреля состоялись предвыборные дебаты двух кандидатов в президенты Украины – Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:15
Футбол
Мамаев о просмотре матча «Краснодар» – «Зенит»: «Не показывают»
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не сможет посмотреть матч своей команды против «Зенита» в чемпионате России.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
Меган Маркл подготовила для будущей дочери особенный подарок
Пол ребенка супругов пока остается в тайне: будущие родители заявляли, что не хотят знать его заранее.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Восемь человек погибли в результате ДТП в Перу
По меньшей мере восемь человек погибли и более 40 пострадали в результате ДТП в Перу.
Обновлено в 12:14
Авто
Toyota обновила легендарный Highlander
Toyota представила новое поколение легендарного кроссовера Toyota Highlander. Автомобиль имеет достаточно современный вид и богато оснащён.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Тысячи пчел пережили пожар в Нотр-Даме
Тысячи пчел из ульев на крыше французского собора Нотр-Дам-де-Пари выжили при пожаре, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:49
Политика
Путин встретится с президентом Эстонии
Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Эстонии Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля.
Обновлено 17 апреля в 08:59
Политика
Пранкер Лексус прокомментировал дебаты Зеленского и Порошенко
Пранкер Алексей Столяров, более известный как Лексус, прокомментировал RT дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе в Киеве.
Обновлено в 14:14
Авто
УАЗ выпустил новую версию «Хантера» за миллион рублей
Ульяновский автозавод (УАЗ, входит в группу Sollers Вадима Швецова) начал продажи модели УАЗ 31519 "Хантер" в версии "Экспедиция", которая стоит 985 тысяч рублей, следует из данных одного из дистрибьюторов завода.
Обновлено в 10:59
Политика
Гуайдо назвал дату свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро
В настоящее время в отношении оппозиционера инициирован уголовный процесс по обвинению в попытке свержения законного президента Николаса Мадуро, а также в нарушении запрета на выезд из страны.
Обновлено в 15:40
Политика
В финальном чтении Госдума приняла закон об изоляции Рунета
16 апреля депутаты Госдумы в финальном чтении приняли закон об изоляции российского Интернета.
Обновлено 17 апреля в 06:11
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено вчера в 06:36
Политика
Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе
Обновлено в 09:04
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Футбол
Агент заявил о желании привезти Яя Туре в клуб чемпионата России
Агент футболиста Дмитрий Селюк заявил, что ведет переговоры о подписании контракта с одним из российских клубов.
Обновлено в 14:52
Политика
Зеленский ответил на обвинение в общении с Путиным
В ходе дебатов президент Украины Петр Порошенко обвинил своего оппонента Владимира Зеленского в связи с российским лидером Владимиром Путиным и попытках избежать призыва в армию.
Обновлено в 12:34
Космос
Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 30 апреля
Обновлено в 12:44
Общество
Депутат с Ямала задекларировал 359 квадратных километров земли
Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал в собственности землю общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 03:46
Политика
Порошенко и Зеленский провели дебаты на стадионе в Киеве
Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский, вышедшие во второй тур выборов, в пятницу провели дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 13:02
Политика
Главные цитаты из дебатов Зеленского и Порошенко
Порошенко многократно пытался их изменить, назначал другие мероприятия в других местах и даже предлагал провести дебаты раньше.
Обновлено в 11:34