Футбол

Рашид Рахимов: «В кавказском дерби фаворитов не бывает»Спорт-Экспресс вчера в 12:27

Анжи — Ахмат
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Анжи Арена»
Владислав Кулик
49′
65′
Беким Балай
Бернард Бериша
Павел Долгов
67′
Адлан Кацаев
Павел Долгов
67′
77′
Олег Иванов
Шахбан Гайдаров
Иван Иванченко
79′
Андрес Понсе
Иван Маркелов
79′
81′
Раванелли
Дамиан Шиманский
84′
Андрей Семенов
Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов в эфире "Матч Премьер" поделился ожиданиями перед матчем 24-го тура чемпионата России с "Анжи". Встреча пройдет сегодня, 19 апреля, начало – в 19.30 (мск). "Анжи" занимает 15-е место с 19 очками в турнирной таблице РПЛ.
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