Футбол
Рашид Рахимов: «Ожидаем активной игры от ЦСКА»Матч ТВ 09:29
Виктор Васин
|6′
Игорь Дивеев
|11′
|39′
Заурбек Плиев
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
35
Акинфеев
50
Бекао
5
Васин
78
Дивеев
2
Фернандес
77
Ахметов
98
Обляков
23
Магнуссон
17
Сигурдссон
9
Чалов
8
Влашич
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
3
Плиев
13
Мохаммади
19
Иванов
23
Швец
11
Силва
17
Мбенг
77
Бериша
Ахмат
Расстановка 5‑4‑1
Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов высказался о предстоящем матче 29-го тура РПЛ против ЦСКА.
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