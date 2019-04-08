Футбол
«Ахмат» победил «Анжи» в «Кавказском дерби»Свободная Пресса вчера в 14:29
Владислав Кулик
|49′
|65′
Беким Балай
Бернард Бериша
Павел Долгов
|67′
Адлан Кацаев
Павел Долгов
|67′
|77′
Олег Иванов
Шахбан Гайдаров
Иван Иванченко
|79′
Андрес Понсе
Иван Маркелов
|79′
|81′
Раванелли
Дамиан Шиманский
|84′
Андрей Семенов
Анжи
Расстановка 3‑5‑2
22
Дюпин
30
Гапон
28
Калошин
3
Удалый
17
Иванченко
13
Гиголаев
99
Закиров
19
Долгов
5
Кулик
18
Ахъядов
6
Маркелов
16
Городов
13
Мохаммади
20
Нижич
3
Плиев
15
Семенов
19
Иванов
8
Шиманский
21
Роши
11
Силва
23
Швец
77
Бериша
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
В стартовом матче 24 тура чемпионата России махачкалинский «Анжи» в родных стенах с минимальным счётом уступил грозненскому «Ахмату». Этот результат не позволил команде из Дагестана покинуть зону прямого вылета в турнирной таблице, а клуб из Чеченской Республики временно поднялся на седьмое место.
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