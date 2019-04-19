Футбол

Рашид Рахимов: «Один эпизод решил судьбу матча»Матч ТВ 14:49

Анжи — Ахмат
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
Владислав Кулик
49′
65′
Беким Балай
Бернард Бериша
Павел Долгов
67′
Адлан Кацаев
Павел Долгов
67′
77′
Олег Иванов
Шахбан Гайдаров
Иван Иванченко
79′
Андрес Понсе
Иван Маркелов
79′
81′
Раванелли
Дамиан Шиманский
84′
Андрей Семенов
Один эпизод решил судьбу матча, у нас и соперников были моменты, но они не были реализованы. Это очень важные три очка, но все равно есть много вопросов к нашей игре, — сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч Премьер».
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