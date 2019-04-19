Футбол

Рашид Рахимов: «Игра с „Анжи“ получилась сложной»Спорт-Экспресс вчера в 14:40

Анжи — Ахмат
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Анжи Арена»
Владислав Кулик
49′
65′
Беким Балай
Бернард Бериша
Павел Долгов
67′
Адлан Кацаев
Павел Долгов
67′
77′
Олег Иванов
Шахбан Гайдаров
Иван Иванченко
79′
Андрес Понсе
Иван Маркелов
79′
81′
Раванелли
Дамиан Шиманский
84′
Андрей Семенов
Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов в эфире "Матч Премьер" подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:0).
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