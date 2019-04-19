Футбол

Рашид Рахимов: «Игра с „Анжи“ получилась сложной»Спорт-Экспресс 14:40

Анжи — Ахмат
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
Владислав Кулик
49′
65′
Беким Балай
Бернард Бериша
Павел Долгов
67′
Адлан Кацаев
Павел Долгов
67′
77′
Олег Иванов
Шахбан Гайдаров
Иван Иванченко
79′
Андрес Понсе
Иван Маркелов
79′
81′
Раванелли
Дамиан Шиманский
84′
Андрей Семенов
Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов в эфире "Матч Премьер" подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:0).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рахимов: исход матча с «Анжи» решил один эпизод

Чемпионат16:50

Кавказское дерби: команды определились с формами на матч

Soccer.ru05:02

Рахимов — о матче «Анжи» — «Ахмат»: «В таких играх не бывает фаворитов»

Sport24.ru14:45

Рашид Рахимов: «Один эпизод решил судьбу матча»

Sportbox.RU14:49

Рашид Рахимов: «Игра с „Анжи“ получилась сложной»

Спорт-Экспресс14:40

Рашид Рахимов: «Мы понимали, что нас ждет тяжелый матч с „Анжи“»

Матч ТВ16:53

В Каспийске пройдет кавказское дерби

Нева Спортвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде

Обновлено в 12:10
Футбол

Адвокат Кокорина заявил о пропаже вещдока

Адвокат пояснил, что в камере хранения вещдоков стул есть, однако никому неизвестно, тот ли это стул, которым были нанесены телесные повреждения Денису Паку.
Обновлено в 14:33
Общество

В России появятся частные кладбища

Речь идет о государственно-частном партнерстве, пишет "Российская газета".
Обновлено в 07:40
Происшествия

Задержанного акционера банка «Югра» Алексея Хотина доставили в СКР

Мажоритарного акционера банка Югра Алексея Хотина, задержанного сегодня по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей, доставили в Следственный комитет России.
Обновлено в 10:01
Политика

Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко

Обновлено в 17:24
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА, который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:49
Политика

В США открестились от планов подарить сектору Газа часть Синая

"Ложь!" - написал Гринблатт, комментируя эти слухи.
Обновлено в 17:09
Происшествия

В Забайкалье сгорели 70 домов, есть пострадавшие

Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, всего на территории восьми населённых пунктов сгорело порядка 70 домов (из них 42 нежилых) и 20 надворных построек.
Обновлено в 12:15
Политика

Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте

Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено в 14:26
Политика

МЧС России предложило помочь установить причины пожара в Нотр-Даме

«МЧС России готово направить в Париж своих специалистов с необходимым оборудованием для оказания содействия в установлении причин пожара и оценки устойчивости пострадавших зданий и сооружений собора», — отметил он.
Обновлено в 10:16
Культура

В США умерла известный демонолог Лоррейн Уоррен, пишут СМИ

Исследовательница паранормальных явлений из США Лоррейн Уоррен, чья работа вдохновила создателей серии фильмов ужасов "Заклятие", ушла из жизни в возрасте 92 лет, сообщает портал TMZ.
Обновлено в 19:25
Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 17:02
Футбол

Зобнин: «Надеюсь, новый гол будет в ближайших матчах»

Обновлено в 15:55
Авто

УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер»

Ульяновский автомобильный завод начал продажи модели УАЗ 31519 «Хантер» в версии «Экспедиция».
Обновлено в 17:20
Политика

Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину

Россия устанавливает запрет на экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:27
Политика

США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу

США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Почти 50 палестинцев пострадали в столкновениях с израильтянами в Газе

Обновлено в 15:42
Происшествия

Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч

Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.
Обновлено в 19:05
Политика

Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе

Обновлено в 09:04
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 15:45
Игры

На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов

Обновлено в 09:13
Музыка

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Здоровье

Пересекающиеся орбиты, театральные убийства и лживый сценарий. Отрывок из книги «Колумбайн»

Люди часто спрашивают, что заставило меня потратить на трагедию "Колумбайн" более десяти лет.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

Турция не боится угроз США из-за покупки российских С-400

Турция будет закупать истребители у России, если США остановят ее участие в международной программе по созданию F-35 за выбор российских ЗРК С-400, сообщает издание Defence News, ссылаясь на источник в госзакупках Минобороны страны.
Обновлено в 19:11
Армия и оружие

В Китае оценили российский фрегат «Адмирал Горшков»

Проход российского фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» в китайский порт Циндао впечатлил журналистов китайского издания Bastille Post.
Обновлено в 17:42
Политика

Французский политик назвал лицемерными санкции против России

Французский политический деятель, член партии «Национальный фронт» с 2006 по 2014 год Жульен Рошеди в ходе Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в беседе с RT назвал лицемерными антироссийские санкции из-за Крыма.
Обновлено в 16:30
Экономика

В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Здоровье

Ученые доказывают существование загробной жизни

Специалисты Медицинской школы Университета Стоуни-Брук провели исследование, работающее в пользу доказательства существования загробной жизни.
Обновлено в 18:40
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено в 12:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рашид Маматкулович Рахимов
Футболист
Советский, таджикский и российский футболист, выступавший на позициях защитника и полузащитника. Мастер спорта СССР. С 7 ноября 2013 года по 21 мая 2017 года являлся главным тренером грозненского «Ахмата».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное