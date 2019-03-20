Рашфорд покинул расположение сборной Англии из-за травмыЧемпионат вчера в 13:20

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд не примет участия в ближайших матчах сборной Англии. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт сообщил, что Рашфорд уже покинул расположение национальной команды и вернулся в лагерь «Манчестер Юнайтед». У форварда было выявлено повреждение лодыжки.

Армия и оружие CNBC: Россия переместила 20 «Кинжалов» на военный полигон Как сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник, российские военные переместили на полигон около 20 гиперзвуковых ракет, от которых у США нет защиты.

Происшествия Garuda Indonesia отменила заказ на покупку полсотни Boeing 737 Max Garuda Indonesia аннулировала свой заказ на приобретение 49 лайнеров Boeing 737 Max.

Транспорт ВЦИОМ: более четверти россиян считают цены на такси завышенными Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян, при этом 61% отмечает соответствие цены качеству, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Авто В Германии создали гибрид суперкара и мотоцикла Boss Hoss Lamborghini В Германии создали необычный гибрид суперкара Lamborghini Aventador и мотоцикла Boss Hoss. Этот уникальный автомобиль был сделан под заказ.

Общество Росстат назвал годовой прирост зарплаты региональных чиновников Прирост средней зарплаты сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ составил по итогам 2018 года 12,2%, сообщает Росстат.

Здоровье В Челнах у студентки колледжа КФУ выявили туберкулез Всех контактных лиц отправили на обследования: им предстоит пройти флюорографию и диаскинтест, отметили в пресс-службе ведомства.

Происшествия Пять человек получили травмы в ДТП на трассе М-5 По предварительным данным в дорожно-транспортном происшествии получили травмы 5 человек. Авария случилась у поворота на Снежинск.

Футбол Как выглядит раздевалка сборной России после поражения от Бельгии Сборная России в своём официальном аккаунте в Twitter опубликовала фотографию из раздевалки команды после гостевого матча против Бельгии.

Происшествия При взрыве на химзаводе в Китае погибли шесть человек При взрыве на химическом заводе на востоке Китая погибли шесть человек, ранения получили 30. Об этом сообщает AFP со ссылкой на власти.

Политика Венгрия получит российский газ в обход Украины Венгрия и Россия договорились о поставках газа в 2020 году в обход Украины, если Москва и Киев не придут к соглашению о транзите топлива в Евросоюз.

Политика Белый дом отказался предоставить демократам переговоры Трампа и Путина Белый дом отклонил запрос от демократов, которые просили предоставить документы, касающиеся переговоров между президентами США и России — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Политика Андрей Чибис стал врио главы Мурманской области Президент России Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности главы региона, сообщила пресс-служба Кремля.

Авто Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом Британский исследовательский центр Thatcham Research составил рейтинг защищенности автомобилей от удаленного взлома и угона.

Экономика В России снизился статистический уровень бедности Число жителей России с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году составило 18,9 млн, в то время как в 2017 году — 19,3 млн, сообщает Росстат.

Футбол «Наполи» хочет подписать вингера ПСВ Лосано Полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано может оказаться в «Наполи», утверждает Corriere dello Sport.

Политика Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.

Авто Skoda представила еще одно умное решение Первой крышку-воронку получит модель Skoda Scala, которая должна поступить в продажу в Европе в мае.

Авто Австрийцы назвали LADA Vesta SW самым экономичным автомобилем Модель признали самой экономичной новинкой в категории компактный класс по версии премии Marcus 2019, ежегодно проводимой под патронажем Австрийского автомототуристического клуба (OeAMTC), пишет ТАСС.

Хоккей ЦСКА и СКА стали финалистами Западной конференции КХЛ Примечательно, что две армейские команды сойдутся в финале конференции в четвертый раз за последние пять лет.

Армия и оружие Россия вернула «адскую молотилку» Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.

Политика Летом ООН озвучит решение по арктической заявке России Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил первый замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.

Общество Минтруд велел министрам и губернаторам чаще хвалить подчиненных В ведомстве полагают, что похвала и другие способы нематериального поощрения повысят эффективность работы чиновников и сделают государственную службу более привлекательной для потенциальных кадров.

Происшествия Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.

Гаджеты Intel впервые показала свою дискретную видеокарту В рамках мероприятия Game Developers Conference 2019, которое сейчас проходит в США, компания Intel представила свои новые решения.