Футбол
Рашфорд покинул расположение сборной Англии из-за травмыЧемпионат вчера в 13:20
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд не примет участия в ближайших матчах сборной Англии. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт сообщил, что Рашфорд уже покинул расположение национальной команды и вернулся в лагерь «Манчестер Юнайтед». У форварда было выявлено повреждение лодыжки.
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Александер-Арнолд не поможет сборной Англии в матчах отборочного этапа Евро-2020
Sportbox.RU20 марта в 15:28
Александер-Арнолд не поможет сборной Англии в матчах отборочного этапа Евро-2020
Матч ТВ20 марта в 15:28
Александер-Арнолд не поможет сборной Англии в матчах квалификации Евро-2020
Советский спорт20 марта в 14:32
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 00:55, Ашберн
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CNBC: Россия переместила 20 «Кинжалов» на военный полигон
Как сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник, российские военные переместили на полигон около 20 гиперзвуковых ракет, от которых у США нет защиты.
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В Приморье топливо с автозаправки разлилось в реку
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Garuda Indonesia аннулировала свой заказ на приобретение 49 лайнеров Boeing 737 Max.
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Транспорт
ВЦИОМ: более четверти россиян считают цены на такси завышенными
Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян, при этом 61% отмечает соответствие цены качеству, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Спорт
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Общество
Росстат назвал годовой прирост зарплаты региональных чиновников
Прирост средней зарплаты сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ составил по итогам 2018 года 12,2%, сообщает Росстат.
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Здоровье
В Челнах у студентки колледжа КФУ выявили туберкулез
Всех контактных лиц отправили на обследования: им предстоит пройти флюорографию и диаскинтест, отметили в пресс-службе ведомства.
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Происшествия
Пять человек получили травмы в ДТП на трассе М-5
По предварительным данным в дорожно-транспортном происшествии получили травмы 5 человек. Авария случилась у поворота на Снежинск.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол
Как выглядит раздевалка сборной России после поражения от Бельгии
Сборная России в своём официальном аккаунте в Twitter опубликовала фотографию из раздевалки команды после гостевого матча против Бельгии.
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Происшествия
При взрыве на химзаводе в Китае погибли шесть человек
При взрыве на химическом заводе на востоке Китая погибли шесть человек, ранения получили 30. Об этом сообщает AFP со ссылкой на власти.
Обновлено вчера в 07:42
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону
Сегодня вечером, 21 марта, в Ростове-на-Дону состоялся концерт известной певицы Лолиты Милявской.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Венгрия получит российский газ в обход Украины
Венгрия и Россия договорились о поставках газа в 2020 году в обход Украины, если Москва и Киев не придут к соглашению о транзите топлива в Евросоюз.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Белый дом отказался предоставить демократам переговоры Трампа и Путина
Белый дом отклонил запрос от демократов, которые просили предоставить документы, касающиеся переговоров между президентами США и России — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Голого мужчину в Третьяковке упустили смотрительницы
Обновлено вчера в 04:07
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Черная кошка побелела из-за редкой болезни
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Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом
Британский исследовательский центр Thatcham Research составил рейтинг защищенности автомобилей от удаленного взлома и угона.
Обновлено вчера в 07:10
Экономика
В России снизился статистический уровень бедности
Число жителей России с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году составило 18,9 млн, в то время как в 2017 году — 19,3 млн, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
«Наполи» хочет подписать вингера ПСВ Лосано
Полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано может оказаться в «Наполи», утверждает Corriere dello Sport.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
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Skoda представила еще одно умное решение
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Австрийцы назвали LADA Vesta SW самым экономичным автомобилем
Модель признали самой экономичной новинкой в категории компактный класс по версии премии Marcus 2019, ежегодно проводимой под патронажем Австрийского автомототуристического клуба (OeAMTC), пишет ТАСС.
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Хоккей
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Примечательно, что две армейские команды сойдутся в финале конференции в четвертый раз за последние пять лет.
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Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
Обновлено вчера в 05:01
Политика
Летом ООН озвучит решение по арктической заявке России
Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил первый замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.
Обновлено вчера в 21:40
Общество
Минтруд велел министрам и губернаторам чаще хвалить подчиненных
В ведомстве полагают, что похвала и другие способы нематериального поощрения повысят эффективность работы чиновников и сделают государственную службу более привлекательной для потенциальных кадров.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Гаджеты
Intel впервые показала свою дискретную видеокарту
В рамках мероприятия Game Developers Conference 2019, которое сейчас проходит в США, компания Intel представила свои новые решения.
Обновлено вчера в 00:59
Здоровье
Сегодня Анатолий Ципящук отмечает день рождения
Сегодня день рождения празднует глaвный врaч Клиники глaзных болезней Сарaтовского государственного медуниверситета имени В.И. Разумовcкого Анатолий Ципящук.
Обновлено вчера в 23:00