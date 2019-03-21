Футбол
Рашфорд покинул расположение сборной Англии из-за травмыЧемпионат вчера в 13:20
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд не примет участия в ближайших матчах сборной Англии. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт сообщил, что Рашфорд уже покинул расположение национальной команды и вернулся в лагерь «Манчестер Юнайтед». У форварда было выявлено повреждение лодыжки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Хоккей
Кучеров первым за 20 лет набрал 120 очков в 75 матчах НХЛ
Обновлено в 04:00
Происшествия
Boeing потерял контракт на поставку 49 самолетов 737 Max 8 в Индонезию
Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает новостной портал Detik News со ссылкой на письмо, которое президент Garuda И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра направил американскому производителю.
Обновлено в 01:13
Общество
В США назвали самую популярную породу собак в стране
Лабрадоры-ретриверы названы самой популярной породой собак в Соединенных Штатах 28-й год подряд.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
В Минобороны отметили ухудшение ситуации в лагере «Рукбан»
Ситуация в сирийском лагере беженцев "Рукбан" продолжает ухудшаться, там стремительно растет число могил на стихийных кладбищах - на это указывают данные съемок из космоса, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Обновлено в 03:43
Гаджеты
Microsoft начала предупреждать о прекращении поддержки Windows 7
Microsoft подготовила специальное обновление для Windows 7, в котором разработчики предупреждают пользователей об окончании поддержки операционной системы.
Обновлено вчера в 10:57
Спорт
Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене
Обновлено вчера в 12:43
Общество
Forbes назвал 15 изменивших восприятие России в мире бизнесменов
Журнал Forbes подготовил рейтинг 15 российских бизнесменов, которые построили успешный бизнес с нуля и изменили своей работой представление о России.
Обновлено в 04:31
Общество
Специальная прокуратура Черногории требует максимальных сроков для россиян, обвиняемых в подготовке путча в 2016 году
Специальная прокуратура Черногории требует максимальных сроков для россиян, обвиняемых в подготовке путча в 2016 году, - сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 01:31
Футбол
Сборная Бельгии поблагодарила сборную России за чистую раздевалку
Сборная России минувшим вечером уступила Бельгии на старте отборочного турнира Евро-2020 со счетом 1:3. После матча бельгийская команда поблагодарила соперников за то, что они оставили после себя чистую раздевалку.
Обновлено в 05:13
Происшествия
СК просит арестовать экс-главу «Газпром промгаза»
Следствие просит заочно арестовать российского ученого и экс-руководителя АО "Газпром промгаз" Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 04:50
Политика
Полный доступ: в Совете Европы требуют пустить в Крым правозащитников
"Комитет министров Совета Европы призывает обеспечить полный и беспрекословный доступ на Крымский полуостров всех правозащитных структур СЕ", — заявил Тимо Сойни.
Обновлено вчера в 12:55
Авто
Автомобили Ravon вернутся в Россию
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
Башаров официально развелся с женой
В Москве суд расторг брак актера и телеведущего Марата Башарова и его жены Елизаветы. Об этом пишет "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
Неизвестный атаковал с ножом полицейского в Нижнекамске
В Татарстане неизвестный мужчина атаковал с ножом на полицейского возле одного из отделений МВД Нижнекамска, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
«Невзоров, вы больной?»: Запашный раскритиковал публициста, который попросил не устраивать вселенское событие из смерти Началовой
Известный российский журналист и публицист Александр Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы» поглумился над памятью певицы Юлии Началовой.
Обновлено в 04:14
Общество
Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны
Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 07:18
Шоу-бизнес
Максим Галкин оправдался за завышенные цены на концерт Аллы Пугачевой
15 апреля Алле Пугачевой исполнится 70 лет. Как и многие артисты, Примадонна решила отметить юбилей масштабным концертом.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Украинец Гриб получил шесть лет колонии за подстрекательство к теракту
Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего украинца Павла Гриба к шести годам исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 04:53
Политика
Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина
Обновлено вчера в 07:06
Армия и оружие
Курды заявили о том, что в Сирии пал последний оплот ИГИЛ
Если последний оплот ИГИЛ* в Сирии пал, то получается, что курды, сами того не желая, автоматически поднимают вопрос и о целесообразности военного присутствия так называемой коалиции во главе с США в Сирийской Арабской Республике.
Обновлено вчера в 10:04
Политика
Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине
Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес
На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак
Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина
Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
Обновлено вчера в 15:52
Экономика
Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума
Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено вчера в 04:15
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.
Обновлено вчера в 05:52
Экономика
Прибыль «МегаФона» выросла в 2018 году
Консолидированная выручка выросла на 4,3 процента за год, до 335,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль на 2,7 процента и составила сумму в 21,1 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 12:06