Футбол

Рашфорд покинул расположение сборной Англии из-за травмыЧемпионат вчера в 13:20

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд не примет участия в ближайших матчах сборной Англии. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт сообщил, что Рашфорд уже покинул расположение национальной команды и вернулся в лагерь «Манчестер Юнайтед». У форварда было выявлено повреждение лодыжки.
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Рэшфорд покинул расположение сборной Англии из-за травмы

Советский спортвчера в 13:53

Рэшфорд вернулся из сборной Англии в «МЮ» из-за травмы

Спорт-Экспрессвчера в 13:42

Рэшфорд покинул расположение сборной Англии

Евро-футбол.рувчера в 14:18

Рэшфорд покинул расположение сборной Англии из-за травмы

Матч ТВвчера в 13:40

Рэшфорд с травмой покинул расположение сборной Англии

Sport24.ruвчера в 13:26

Рашфорд покинул расположение сборной Англии из-за травмы

Чемпионатвчера в 13:20

Рэшфорд покинул расположение сборной Англии из-за травмы

Sportbox.RUвчера в 13:40
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Хоккей

Кучеров первым за 20 лет набрал 120 очков в 75 матчах НХЛ

Обновлено в 04:00
Происшествия

Boeing потерял контракт на поставку 49 самолетов 737 Max 8 в Индонезию

Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает новостной портал Detik News со ссылкой на письмо, которое президент Garuda И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра направил американскому производителю.
Обновлено в 01:13
Общество

В США назвали самую популярную породу собак в стране

Лабрадоры-ретриверы названы самой популярной породой собак в Соединенных Штатах 28-й год подряд.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие

В Минобороны отметили ухудшение ситуации в лагере «Рукбан»

Ситуация в сирийском лагере беженцев "Рукбан" продолжает ухудшаться, там стремительно растет число могил на стихийных кладбищах - на это указывают данные съемок из космоса, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Обновлено в 03:43
Гаджеты

Microsoft начала предупреждать о прекращении поддержки Windows 7

Microsoft подготовила специальное обновление для Windows 7, в котором разработчики предупреждают пользователей об окончании поддержки операционной системы.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия

Под Ростовом школьница родила в больнице и выбросила ребенка в туалете

Обновлено в 02:49
Общество

Полиция пообещала обеспечить безопасность бывшей супруги Грудинина

Обновлено в 04:07
Спорт

Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене

Обновлено вчера в 12:43
Общество

Forbes назвал 15 изменивших восприятие России в мире бизнесменов

Журнал Forbes подготовил рейтинг 15 российских бизнесменов, которые построили успешный бизнес с нуля и изменили своей работой представление о России.
Обновлено в 04:31
Общество

Специальная прокуратура Черногории требует максимальных сроков для россиян, обвиняемых в подготовке путча в 2016 году

Специальная прокуратура Черногории требует максимальных сроков для россиян, обвиняемых в подготовке путча в 2016 году, - сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 01:31
Футбол

Сборная Бельгии поблагодарила сборную России за чистую раздевалку

Сборная России минувшим вечером уступила Бельгии на старте отборочного турнира Евро-2020 со счетом 1:3. После матча бельгийская команда поблагодарила соперников за то, что они оставили после себя чистую раздевалку.
Обновлено в 05:13
Происшествия

СК просит арестовать экс-главу «Газпром промгаза»

Следствие просит заочно арестовать российского ученого и экс-руководителя АО "Газпром промгаз" Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 04:50
Политика

Полный доступ: в Совете Европы требуют пустить в Крым правозащитников

"Комитет министров Совета Европы призывает обеспечить полный и беспрекословный доступ на Крымский полуостров всех правозащитных структур СЕ", — заявил Тимо Сойни.
Обновлено вчера в 12:55
Авто

Автомобили Ravon вернутся в Россию

Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

Башаров официально развелся с женой

В Москве суд расторг брак актера и телеведущего Марата Башарова и его жены Елизаветы. Об этом пишет "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 08:52
Шоу-бизнес

На перевале Дятлова было не 9, а 11 туристов, выяснил Малахов

Обновлено в 04:18
Происшествия

Неизвестный атаковал с ножом полицейского в Нижнекамске

В Татарстане неизвестный мужчина атаковал с ножом на полицейского возле одного из отделений МВД Нижнекамска, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

«Невзоров, вы больной?»: Запашный раскритиковал публициста, который попросил не устраивать вселенское событие из смерти Началовой

Известный российский журналист и публицист Александр Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы» поглумился над памятью певицы Юлии Началовой.
Обновлено в 04:14
Общество

Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны

Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 07:18
Шоу-бизнес

Максим Галкин оправдался за завышенные цены на концерт Аллы Пугачевой

15 апреля Алле Пугачевой исполнится 70 лет. Как и многие артисты, Примадонна решила отметить юбилей масштабным концертом.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Украинец Гриб получил шесть лет колонии за подстрекательство к теракту

Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего украинца Павла Гриба к шести годам исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 04:53
Политика

Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина

Обновлено вчера в 07:06
Армия и оружие

Курды заявили о том, что в Сирии пал последний оплот ИГИЛ

Если последний оплот ИГИЛ* в Сирии пал, то получается, что курды, сами того не желая, автоматически поднимают вопрос и о целесообразности военного присутствия так называемой коалиции во главе с США в Сирийской Арабской Республике.
Обновлено вчера в 10:04
Политика

Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес

На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак

Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.
Обновлено вчера в 14:55
Политика

Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина

Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
Обновлено вчера в 15:52
Экономика

Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума

Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено вчера в 04:15
Политика

Полпред президента представил нового руководителя Республики Алтай

Обновлено в 05:21
Происшествия

На химическом заводе в Китае произошел взрыв

Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.
Обновлено вчера в 05:52
Экономика

Прибыль «МегаФона» выросла в 2018 году

Консолидированная выручка выросла на 4,3 процента за год, до 335,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль на 2,7 процента и составила сумму в 21,1 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 12:06
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