Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человекГазета.Ru вчера в 23:22

80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье. В доме у женщины были найдены следы замытой крови, совпадавшей с кровью убитого.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

В Хабаровске следователи отправили под суд пенсионерку за тройное убийство

Московский Комсомолецвчера в 23:44

В Хабаровске передано в суд дело 80-летней серийной убийцы из Березовки

КП - Хабаровск01:49

В Хабаровске закончено расследование дела березовской потрошительницы

Хабаровский край сегодня01:45

В Хабаровске направили в суд дело против 80-летней пенсионерки, которую обвиняют в трёх убийствах

Эхо Москвывчера в 23:45

Расчленила троих: 80-летнюю хабаровчанку отправили под суд

Газета.Ru06:12

В деле хабаровской «пенсионерки-потрошительницы» выявили еще два убийства

РИА Новостивчера в 22:24

В Хабаровском крае 80-летняя женщина обвиняется в убийстве трех человек

ТАССвчера в 21:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 07:03, Ашберн
Армия и оружие

Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии

Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено вчера в 03:38
Здоровье

Девятилетняя девочка организовала сбор денег на лечение больного отца

Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

Виталина Цымбалюк-Романовская угрожает бывшей пассии Прохора Шаляпина

Бывшая пассия артиста Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева, недавно родившая сына, пожаловалась на неадекватное поведение его новой возлюбленной, украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которая якобы угрожала ей расправой.
Обновлено в 00:59
Экономика

Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России

В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).
Обновлено вчера в 20:03
Футбол

Пауло Дибала сомневается в переходе в «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 03:57
Авто

Представлены изображения обновленного УАЗ 469

УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие

Четыре страны НАТО прислали наблюдателей на армейские игры АрМИ-2019

Выступая на селекторном совещании, глава военного ведомства заявил, что четыре страны блока НАТО, а именно США, Франция, Турция и Словакия прислали своих наблюдателей на стартующие 3 августа международные армейские игры.
Обновлено в 06:56
Политика

В МЧС отреагировали на предложение Трампа о помощи

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп предложил российскому коллеге Владимиру Путину помощь для борьбы с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 05:44
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Ляшко и Кличко защитят Украину от «зеленой чумы»

Обновлено в 06:37
Общество

Алибасов передумал судиться с производителем «Крота»

Продюсер Бари Алибасов не станет обращаться в суд с иском к производителям средства для прочистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия

Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали

В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Гаджеты

Xiaomi оснастит свои смартфоны обратной беспроводной зарядкой

В бета-версии MIUI было обнаружено упоминание обратной беспроводной зарядки, а данные о ней опубликовали на ресурсе XDA Developers.
Обновлено в 06:27
Финансы

ФРС США понизила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года

ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Гаджеты

В России запретят продавать смартфоны с «неудаляемыми» приложениями

В России могут запретить продажу гаджетов с предустановленными приложениями, которые пользователь не может удалить сам.
Обновлено вчера в 14:15
Политика

Петр Порошенко мечтает остаться в живых через 10 лет

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» рассказал, кем он видит себя через десять лет, заявив, что хотел бы остаться в живых и стать депутатам Европейского парламента.
Обновлено в 02:42
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Здоровье

Медики назвали первый признак алкоголизма

Дрожь в руках и во всем теле после употребления спиртного специалисты назвали первым признаком развивающегося алкоголизма.
Обновлено вчера в 13:53
Экономика

СБП стартовала наполовину

«Появление нового сервиса c2b-переводов по QR-коду через СБП значительно снизит издержки для торгово-сервисных предприятий и является еще одним каналом безналичных расчетов наряду с картами»,— уверена директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова.
Обновлено вчера в 18:22
Футбол

Стала известна зарплата чемпиона мира в «Спартаке»

Обновлено в 06:19
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Игры

Google Play Pass предоставит доступ к сотням премиальных приложений

Как оказалось, производитель откроет доступ к сотням премиальных приложений и позволит их опробовать до покупки.
Обновлено в 04:22
Театры

Театр на Малой Бронной переедет во Дворец на Яузе в начале января

В Театре на Малой Бронной начнется ремонт, в связи с чем труппа 8-9 января переедет во Дворец на Яузе, сообщил художественный руководитель театра Константин Богомолов.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс показала идеальную фигуру в купальнике

На фотографиях знаменитость запечатлена в купальнике среди цветов. В свои 50 лет Эвелина Бледанс имеет роскошные формы и лицо без морщин.
Обновлено в 04:29
Общество

В Сибири искусственно вызовут дожди для тушения лесных пожаров

Обновлено в 06:11
Происшествия

На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

Обновлено в 03:01
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Общество

Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Политика

В МЧС назвали причину распространения лесных пожаров в Сибири

Лесные пожары в Сибири распространяются на большой площади в связи недостаточностью предпринятых мер по ликвидации очагов возгораний, заявил заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин.
Обновлено в 02:36
Главное