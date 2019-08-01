Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человекГазета.Ru вчера в 23:22
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье. В доме у женщины были найдены следы замытой крови, совпадавшей с кровью убитого.
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В Хабаровске следователи отправили под суд пенсионерку за тройное убийство
Московский Комсомолецвчера в 23:44
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Армия и оружие
Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии
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Обновлено вчера в 03:38
Шоу-бизнес
Виталина Цымбалюк-Романовская угрожает бывшей пассии Прохора Шаляпина
Бывшая пассия артиста Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева, недавно родившая сына, пожаловалась на неадекватное поведение его новой возлюбленной, украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которая якобы угрожала ей расправой.
Обновлено в 00:59
Экономика
Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России
В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).
Обновлено вчера в 20:03
Футбол
Пауло Дибала сомневается в переходе в «Манчестер Юнайтед»
Обновлено в 03:57
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Четыре страны НАТО прислали наблюдателей на армейские игры АрМИ-2019
Выступая на селекторном совещании, глава военного ведомства заявил, что четыре страны блока НАТО, а именно США, Франция, Турция и Словакия прислали своих наблюдателей на стартующие 3 августа международные армейские игры.
Обновлено в 06:56
Политика
В МЧС отреагировали на предложение Трампа о помощи
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп предложил российскому коллеге Владимиру Путину помощь для борьбы с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 05:44
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Ляшко и Кличко защитят Украину от «зеленой чумы»
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Общество
Алибасов передумал судиться с производителем «Крота»
Продюсер Бари Алибасов не станет обращаться в суд с иском к производителям средства для прочистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали
В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Гаджеты
Xiaomi оснастит свои смартфоны обратной беспроводной зарядкой
В бета-версии MIUI было обнаружено упоминание обратной беспроводной зарядки, а данные о ней опубликовали на ресурсе XDA Developers.
Обновлено в 06:27
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Гаджеты
В России запретят продавать смартфоны с «неудаляемыми» приложениями
В России могут запретить продажу гаджетов с предустановленными приложениями, которые пользователь не может удалить сам.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Петр Порошенко мечтает остаться в живых через 10 лет
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» рассказал, кем он видит себя через десять лет, заявив, что хотел бы остаться в живых и стать депутатам Европейского парламента.
Обновлено в 02:42
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Здоровье
Медики назвали первый признак алкоголизма
Дрожь в руках и во всем теле после употребления спиртного специалисты назвали первым признаком развивающегося алкоголизма.
Обновлено вчера в 13:53
Экономика
СБП стартовала наполовину
«Появление нового сервиса c2b-переводов по QR-коду через СБП значительно снизит издержки для торгово-сервисных предприятий и является еще одним каналом безналичных расчетов наряду с картами»,— уверена директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова.
Обновлено вчера в 18:22
Футбол
Стала известна зарплата чемпиона мира в «Спартаке»
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Игры
Google Play Pass предоставит доступ к сотням премиальных приложений
Как оказалось, производитель откроет доступ к сотням премиальных приложений и позволит их опробовать до покупки.
Обновлено в 04:22
Театры
Театр на Малой Бронной переедет во Дворец на Яузе в начале января
В Театре на Малой Бронной начнется ремонт, в связи с чем труппа 8-9 января переедет во Дворец на Яузе, сообщил художественный руководитель театра Константин Богомолов.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс показала идеальную фигуру в купальнике
На фотографиях знаменитость запечатлена в купальнике среди цветов. В свои 50 лет Эвелина Бледанс имеет роскошные формы и лицо без морщин.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Политика
В МЧС назвали причину распространения лесных пожаров в Сибири
Лесные пожары в Сибири распространяются на большой площади в связи недостаточностью предпринятых мер по ликвидации очагов возгораний, заявил заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин.
Обновлено в 02:36