Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человекГазета.Ru вчера в 23:22
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье. В доме у женщины были найдены следы замытой крови, совпадавшей с кровью убитого.
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В Хабаровске следователи отправили под суд пенсионерку за тройное убийство
Московский Комсомолецвчера в 23:44
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Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
На юге европейской территории страны температура августа ожидается близкой к норме, а количество осадков - меньше средних многолетних значений.
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Общество
Златоуст оказался на дне рейтинга городов по качеству услуг ЖКХ
Последние места заняли города Ростовской области – Шахты и Каменск-Шахтинский. Челябинский Златоуст оказался на 194 месте.
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Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
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Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет
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В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири
Обновлено в 02:15
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
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Xiaomi уменьшит количество рекламы в своих смартфонах
С другой, директор по продукции в Xiaomi и по совместительству руководитель MIUI сообщил, что компания сократит количество рекламы в пользовательском интерфейсе как можно скорее, а также еще больше улучшит стабильность работы системы.
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Здоровье
В горбольнице Сочи установили новый флюорограф
Для отделения было закуплено новое оборудование, в том числе новый малодозовый прибор для рентгенографического исследования органов грудной клетки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Обновлено в 00:54
Здоровье
Эксперты назвали самые полезные фрукты и ягоды августа
Эксперты государственной инспекции российской столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) заявили, что в августе каждый должен обязательно включить в свой рацион дыни, арбузы и облепиху.
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На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов
Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.
Обновлено в 00:20
Политика
Кличко попросил НАБУ расследовать попытку подкупа Богдана
Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с просьбой открыть уголовное производство после заявления главы Офиса президента Андрея Богдана о попытке подкупа.
Обновлено в 03:09
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С начала года в Турции умерли десятки российских туристов
Только с начала этого года в турецкой Анталье умерли несколько десятков российских туристов - об этом РИА «Новости» сообщил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено вчера в 00:18
Экономика
Работающим пенсионерам прибавят пенсии с 1 августа
Затронут изменения, уточнили в Пенсионном фонде, полумиллиона пенсионеров, в том числе 29,6 тысячи тех, кому положена срочная выплата, и 73,4 тысячи получателей пенсии накопительной.
Обновлено вчера в 05:50
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел на Ленинградском проспекте в Москве
Конфликт с применением стрельбы произошел на Ленинградском проспекте в столице.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
На сайте Минобороны появился интерактивный раздел «Миссия в Сирии»
На официальном сайте Минобороны России открыт специальный интерактивный раздел «Миссия в Сирии».
Обновлено в 03:16
Политика
Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»
Обновлено в 02:57
Политика
Белый дом раскрыл содержание телефонного разговора Трампа с Путиным
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие
Минобороны опробовало военный интернет
Российское Минобороны провело тестирование военного интернета, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 21:32
Наука
Средневековые «Диалоги с вагиной» состарили на 200 лет
Манускрипт был создан около 1300 года, что делает поэму на 200 лет старше — ранее предполагалось, что она написана в XV веке.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Скабеева высмеяла заявление сторонника Зеленского о Ростове-на-Дону
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире телепередачи «60 минут» высмеяла предложение будущего депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Жана Беленюка отнять Ростов-на-Дону.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину
Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает свою вину.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:06
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Общество
Магазинам пригрозили штрафами за неверную выкладку молочных продуктов
Роспотребнадзор предупредил магазины, что нарушение правил выкладки молочных продуктов с содержанием растительных жиров чревато крупными штрафами.
Обновлено вчера в 20:46
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал обвинения в плагиате в адрес Фадеева
Певец Юрий Лоза прокомментировал конфликт между композитором Павлом Петровым и продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено вчера в 07:19
Происшествия
Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске
Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
NBC: властям США поступила информация о смерти сына Усамы бен Ладена
Администрация США получила разведывательные данные, свидетельствующие о смерти Хамзы бен Ладена - сына ликвидированного в 2011 году главаря группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.
Обновлено вчера в 14:00
Хоккей
Канадский специалист вошел в тренерский штаб «Торпедо»
Среди воспитанников Чапмана — форвард «Тампы» Энтони Сирелли, который в прошлом сезоне вошел в сборную новичков НХЛ и завоевал серебряные медали чемпионата мира в составе сборной Канады.
Обновлено в 03:41
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана.
Обновлено вчера в 16:33