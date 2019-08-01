Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человекГазета.Ru вчера в 23:22

80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье. В доме у женщины были найдены следы замытой крови, совпадавшей с кровью убитого.
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В Хабаровске передано в суд дело 80-летней серийной убийцы из Березовки

КП - Хабаровск01:49

В Хабаровске закончено расследование дела березовской потрошительницы

Хабаровский край сегодня01:45

В деле хабаровской «пенсионерки-потрошительницы» выявили еще два убийства

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В Хабаровске направили в суд дело против 80-летней пенсионерки, которую обвиняют в трёх убийствах

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В Хабаровске следователи отправили под суд пенсионерку за тройное убийство

Московский Комсомолецвчера в 23:44

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

Газета.Ruвчера в 23:22

В Хабаровском крае 80-летняя женщина обвиняется в убийстве трех человек

ТАССвчера в 21:09
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Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

На юге европейской территории страны температура августа ожидается близкой к норме, а количество осадков - меньше средних многолетних значений.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Златоуст оказался на дне рейтинга городов по качеству услуг ЖКХ

Последние места заняли города Ростовской области – Шахты и Каменск-Шахтинский. Челябинский Златоуст оказался на 194 месте.
Обновлено вчера в 11:26
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Политика

Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет

Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Политика

В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири

Обновлено в 02:15
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Гаджеты

Xiaomi уменьшит количество рекламы в своих смартфонах

С другой, директор по продукции в Xiaomi и по совместительству руководитель MIUI сообщил, что компания сократит количество рекламы в пользовательском интерфейсе как можно скорее, а также еще больше улучшит стабильность работы системы.
Обновлено в 01:47
Здоровье

В горбольнице Сочи установили новый флюорограф

Для отделения было закуплено новое оборудование, в том числе новый малодозовый прибор для рентгенографического исследования органов грудной клетки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Обновлено в 00:54
Здоровье

Эксперты назвали самые полезные фрукты и ягоды августа

Эксперты государственной инспекции российской столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) заявили, что в августе каждый должен обязательно включить в свой рацион дыни, арбузы и облепиху.
Обновлено в 03:36
Политика

На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов

Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.
Обновлено в 00:20
Политика

Кличко попросил НАБУ расследовать попытку подкупа Богдана

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с просьбой открыть уголовное производство после заявления главы Офиса президента Андрея Богдана о попытке подкупа.
Обновлено в 03:09
Происшествия

На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

Обновлено в 03:01
Путешествия

С начала года в Турции умерли десятки российских туристов

Только с начала этого года в турецкой Анталье умерли несколько десятков российских туристов - об этом РИА «Новости» сообщил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено вчера в 00:18
Экономика

Работающим пенсионерам прибавят пенсии с 1 августа

Затронут изменения, уточнили в Пенсионном фонде, полумиллиона пенсионеров, в том числе 29,6 тысячи тех, кому положена срочная выплата, и 73,4 тысячи получателей пенсии накопительной.
Обновлено вчера в 05:50
Происшествия

Конфликт со стрельбой произошел на Ленинградском проспекте в Москве

Конфликт с применением стрельбы произошел на Ленинградском проспекте в столице.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие

На сайте Минобороны появился интерактивный раздел «Миссия в Сирии»

На официальном сайте Минобороны России открыт специальный интерактивный раздел «Миссия в Сирии».
Обновлено в 03:16
Политика

Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»

Обновлено в 02:57
Политика

Белый дом раскрыл содержание телефонного разговора Трампа с Путиным

Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие

Минобороны опробовало военный интернет

Российское Минобороны провело тестирование военного интернета, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 21:32
Наука

Средневековые «Диалоги с вагиной» состарили на 200 лет

Манускрипт был создан около 1300 года, что делает поэму на 200 лет старше — ранее предполагалось, что она написана в XV веке.
Обновлено вчера в 10:52
Политика

Скабеева высмеяла заявление сторонника Зеленского о Ростове-на-Дону

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире телепередачи «60 минут» высмеяла предложение будущего депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Жана Беленюка отнять Ростов-на-Дону.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину

Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает свою вину.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:06
Финансы

ФРС США понизила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Общество

Магазинам пригрозили штрафами за неверную выкладку молочных продуктов

Роспотребнадзор предупредил магазины, что нарушение правил выкладки молочных продуктов с содержанием растительных жиров чревато крупными штрафами.
Обновлено вчера в 20:46
Музыка

Юрий Лоза прокомментировал обвинения в плагиате в адрес Фадеева

Певец Юрий Лоза прокомментировал конфликт между композитором Павлом Петровым и продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено вчера в 07:19
Происшествия

Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске

Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.
Обновлено вчера в 23:05
Политика

NBC: властям США поступила информация о смерти сына Усамы бен Ладена

Администрация США получила разведывательные данные, свидетельствующие о смерти Хамзы бен Ладена - сына ликвидированного в 2011 году главаря группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.
Обновлено вчера в 14:00
Хоккей

Канадский специалист вошел в тренерский штаб «Торпедо»

Среди воспитанников Чапмана — форвард «Тампы» Энтони Сирелли, который в прошлом сезоне вошел в сборную новичков НХЛ и завоевал серебряные медали чемпионата мира в составе сборной Канады.
Обновлено в 03:41
Политика

США ввели санкции против главы МИД Ирана

В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана.
Обновлено вчера в 16:33
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