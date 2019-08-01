Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человекГазета.Ru вчера в 23:22

80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье. В доме у женщины были найдены следы замытой крови, совпадавшей с кровью убитого.
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Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

Газета.Ruвчера в 23:22

В Хабаровском крае 80-летняя женщина обвиняется в убийстве трех человек

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В Хабаровске следователи отправили под суд пенсионерку за тройное убийство

Московский Комсомолецвчера в 23:44

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Аргументы и Фактывчера в 22:12

В Хабаровском крае расследуют около 40 дел о некачественной медпомощи

РИА Новостивчера в 22:34

В Хабаровске направили в суд дело против 80-летней пенсионерки, которую обвиняют в трёх убийствах

Эхо Москвывчера в 23:45
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Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом в Иркутске

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Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
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В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
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Как дорожают модели LADA по сравнению с конкурентами

Агентство RussianAutomotive Market Research провело сравнительный анализ розничных цен на некоторые модели новых легковых машин в России за прошлый месяц 2019 года с таким же периодом в 2018 году.
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Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране

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Медведев проведет совещания в Чите и Сахалине

На следующий день в Сахалинской области Медведев проведет совещание по вопросам развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям для защиты от уголовных дел.
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В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
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Экономика

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Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
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На юге европейской территории страны температура августа ожидается близкой к норме, а количество осадков - меньше средних многолетних значений.
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Бывший чемпион мира в полусреднем весе аргентинский боксер Карлос Бальдомир приговорен к 18 годам лишения свободы за сексуальное насилие в отношении дочери, сообщает worldboxingnews.net.
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Умерла заместитель председателя Конституционного Суда

Пост заместителя председателя Конституционного суда Хохрякова заняла в 1994 году. Суд выразил соболезнование ее родным и близким.
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На Колыме заблокировали счета больницы из-за миллионных долгов за ЖКХ

Счета Омсукчанской районной больницы Магаданской области заблокированы из-за долга в 13 млн рублей за коммунальные услуги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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