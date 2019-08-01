Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человекГазета.Ru вчера в 23:22
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье. В доме у женщины были найдены следы замытой крови, совпадавшей с кровью убитого.
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В Хабаровске следователи отправили под суд пенсионерку за тройное убийство
Московский Комсомолецвчера в 23:44
80-летнюю пенсионерку из Хабаровского края обвиняют в убийстве трех человек
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В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
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