80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье. В доме у женщины были найдены следы замытой крови, совпадавшей с кровью убитого.

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

Баскетбол Ланге уйдет с поста главного тренера женской сборной России Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил о том, что Олаф Ланге покинет пост главного тренера женской сборной России.

Экономика «Норникель» в первой половине 2019 года увеличил выпуск меди на 9% Объём производства меди предприятиями «Норникеля» в первом полугодии 2019 года составил 251 тыс. тонн, что на 9% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года.

Общество Для тушения пожаров в Сибири вызовут искусственные дожди 31 июля стало известно о намерении шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области провести обряд по вызову дождя в районах, где бушуют масштабные лесные пожары.

Происшествия Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Общество Синоптики предупредили россиян о холодном августе Август в столице и в Центральной части России будет холодным, рассказал РБК ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Армия и оружие Минобороны РФ запустило на сайте раздел «Миссия в Сирии» Министерство обороны России на своем сайте запустило специальный интерактивный раздел под названием "Миссия в Сирии: восстановление мира".

Экономика Лисин перевел акции ПГК на контролирующую НЛМК компанию Миллиардер Владимир Лисин перевел акции Первой грузовой компании (ПГК) на Fletcher Group Holdings, владеющую всеми его активами, включая НЛМК, следует из сообщения на сайте компании.

Путешествия Правительство Шри-Ланки ввело бесплатные визы для россиян Власти Шри-Ланки с 1 августа ввели бесплатную визу для туристов из России и других стран.

Происшествия Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.

Политика Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.

Политика Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири "Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.

Экономика Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).

Космос Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок Опубликовано первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».

Шоу-бизнес Дочь Анджелины Джоли хочет от нее сбежать Дочь Анджелины Джоли хочет от нее сбежать 13-летняя дочь Анджелины Джоли Шайло хочет жить с отцом.

Армия и оружие На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит — 2019» Привлечено 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов, 10 634 человека личного состава Вооружённых сил РФ, проинформировали в Минобороны.

Происшествия Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров «Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.

Армия и оружие В Японии возобновляют полеты F-35A Полеты новейших боевых самолетов пятого поколения F-35A, один из которых разбился 9 апреля, будут возобновлены в этот четверг в Японии.

Общество Алибасов передумал судиться с производителем «Крота» Продюсер Бари Алибасов не станет обращаться в суд с иском к производителям средства для прочистки труб «Крот».

Политика Жириновский назвал причину пожаров в Сибири Владимир Жириновский написал в своём телеграм-канале о том, что сокращение штата работников леса было По словам политика, раньше даже самые мелкие очаги только зарождающихся пожаров можно было тушить силами на местах.

Общество Читинскую область и Бурятию подключают к льготам ДВФО Читинскую область и Бурятию подключают к льготам ДВФО Сегодня в Чите на совещании «Об основных мерах по развитию Забайкальского края» премьер-министр Дмитрий Медведев подвел промежуточные итоги интеграции региона в Дальневосточный федеральный округ (ДВФО).

Происшествия Координатора штаба Навального задержали на выходе из спецприемника Координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова задержан на выходе из спецприемника №2. Там он отбывал восемь суток административного ареста за повторное нарушение закона о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).