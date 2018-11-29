Футболисты австрийского «Рапида» отпраздновали победу над московским «Спартаком» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы эмоциональной кричалкой.

Футбол Футбол УЕФА открыл дело против «Спартака» по итогам матча с «Рапидом» УЕФА открыл дело против "Спартака" по итогам матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (1:2), информирует официальный сайт организации.

Футбол Футбол Объявлены составы на матч «Рубин» — «Динамо» «Рубин» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ.

Футбол Футбол «Енисей» и «Ахмат» сыграли вничью в матче молодежного первенства В Красноярске состоялся матч 16-го тура молодежного первенства России между «Енисеем» и «Ахматом».

Футбол Футбол Ленс признан лучшим игроком недели в Лиге Европы Лучшим игроком 5-го тура группового этапа Лиги Европы стал голландский полузащитник «Бешикташа» Джермейн Ленс.

Футбол Футбол Дзюба и боец UFC Волков провели совместную тренировку по боксу Нападающий футбольного «Зенита» Артём Дзюба и MMA-тяжеловес, выступающий в UFC, Александр Волков провели совместную тренировку.

Футбол Футбол Нурмагомедов провел тренировку с дзюдоистами «ПСЖ»

Футбол Футбол Ответный матч финала Кубка Либертадорес проведут 9 декабря в Мадриде Ответный матч финала Кубка Либертадорес (является аналогом европейской Лиги чемпионов) между футбольными клубами Аргентины «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» состоится 9 декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 22:30 по московскому времени.

Футбол Футбол «Барселона» рассказала о травме Юмтити Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити отправится в Катар для того, чтобы пройти консервативное лечение в связи с травмой левого колена, информирует официальный сайт каталонского клуба.

Футбол Футбол Алексис выбыл минимум до конца года из-за травмы бедра Чилиец получил травму задней поверхности бедра во время тренировки в четверг.

Футбол Футбол Джеко не поможет «Роме» в течение трех недель Джеко пропустил домашний матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" (0:2), а Эль-Шаарави был заменен на 22-й минуте этой встречи из-за повреждения.

Футбол Футбол Фабрегас: я счастлив в «Челси», но каждый хочет играть больше Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас рассказал, что пока не планирует уходить из лондонского клуба.

Футбол Футбол Сын Зидана: «Отец скоро вернется к тренерской работе» Сын бывшего главного тренера "Реала" Зинедина Зидана Энцо заявил, что его отец в скором времени вернется к работе.

Футбол Футбол Кейлор Навас: Я выиграл три Лиги чемпионов, а теперь сижу на скамейке В минувшее трансферное окно "Реал" купил у "Челси" за 35 млн 26-летнего бельгийского вратаря Тибо Куртуа.

Футбол Футбол Боломбой дебютирует в сборной России в матче с Чехией Центровой ЦСКА Джоэль Боломбой дебютирует в составе сборной России в матче отборочного турнира чемпионата мира с Чехией, сообщает Р-Спорт.