Футбол

«Рапид» назвал детской кричалку в раздевалке
News.ru
12:39

Клингмюллер отметил, что он знает эту кричалку с детства. Как сообщал News.ru, футболисты австрийского «Рапида» отпраздновали победу над московским «Спартаком» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы эмоциональной кричалкой.
News.ru12:39

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«Рапид» назвал детской кричалку в раздевалке

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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 14:19, Ашберн
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