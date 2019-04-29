Футбол
Раноккья продлил контракт с «Интером» до 2021 годаРИА Новости 12:25
Защитник Андреа Раноккья подписал новый контракт с миланским футбольным клубом "Интер", сообщается на официальном сайте команды. Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2021 года.
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Общество
Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
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Последний фильм о мстителях стал лидером проката в первый же день
На экраны вышел последний фильм франшизы Marvel о мстителях. В первый же день картина стала бесспорным лидером проката.
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Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
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Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Экономика
В российские банки пришло $300 млн из Венесуэлы
Обязательства российских банков перед нерезидентами из Венесуэлы за четвертый квартал 2018 года выросли на 29%, с $826 млн до $1,163 млрд, свидетельствует статистика Банка России.
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Армия и оружие
Россия отправила Китаю новые ракеты С-400 вместо поврежденных штормом
«В начале апреля несколько десятков новых ракет для С-400 морским транспортом были отправлены из Балтики в Китай для замены поврежденных во время шторма в проливе Ла-Манш», — рассказал собеседник агентства.
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В Малом театре прощаются с Элиной Быстрицкой
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Обновлено в 15:11
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В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал
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Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
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Рыбалка по-сахалински
Обновлено в 18:34
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 16:40
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Общество
Ревизоров «Голоса» отправят на детектор лжи
На время проведения анализа организация ограничивает общение экспертов с третьими лицами, заверил глава компании.
Обновлено в 12:21
Общество
Китайские инвесторы осваивают земли в Порецком районе
Китайские инвесторы продолжают осваивать незнакомый для них язык и залежные земли в Порецком районе.
Обновлено в 12:58
Происшествия
На Украине произошёл пожар на атомной электростанции
Обновлено в 18:26
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено в 15:33
Кино
Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»
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Обновлено в 09:15
Единоборства
WBA дисквалифицировала Джаррелла Миллера на шесть месяцев
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) стала первой организацией, принявшей официальное решение о дисквалификации американского супертяжеловеса Джаррелла Миллера, недавно провалившего подряд три допинг-теста.
Обновлено в 17:23
Политика
Закон о дистанционных выборах в Мосгордуму принят в первом чтении
Мосгордума в понедельник приняла в первом чтении законопроект о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию на выборах депутатов Мосгордумы.
Обновлено в 16:38
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Космос
На МКС возникла проблема с системой электроснабжения
На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.
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Политика
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В начале марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что парламент непризнанного государства Косово принятым недавно законом о переговорах Приштины и Белграда показал, что в действительности косовары не желают вести диалог с сербами.
Обновлено в 18:58
Экономика
Российские ритейлеры предложили заменить пошлины на посылки единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на посылки из-за границы единым сбором в 15% вне зависимости от стоимости товаров, пишет «Коммерсантъ».
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Армия и оружие
ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии
Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Участник теракта в Пятигорске осужден на 15 лет
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила певца за измену
Бывшая жена певца Валерия Меладзе — Ирина — поблагодарила артиста за измену.
Обновлено в 18:34
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
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