Раноккья продлил контракт с «Интером» до 2021 годаРИА Новости 12:25

Защитник Андреа Раноккья подписал новый контракт с миланским футбольным клубом "Интер", сообщается на официальном сайте команды. Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2021 года.

Раноккья продлил контракт с «Интером» до 2021 года

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