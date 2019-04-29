Футбол

Раноккья продлил контракт с «Интером»Евро-футбол.ру вчера в 12:33

Защитник "Интера" Андреа Раноккья продлил контракт с клубом. Как сообщает официальный сайт миланского клуба, новое соглашение рассчитано до 2021 года. По данным итальянских СМИ, Раноккья будет зарабатывать 1,5 миллиона евро за сезон, а также бонусы.
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«Интер» продлил контракт с защитником

Soccer.ruвчера в 12:35

Раноккья заключил новый контракт с «Интером»

Sportbox.RUвчера в 12:53

Раноккья заключил новый контракт с «Интером»

Матч ТВвчера в 12:53

Раноккиа продлил контракт с «Интером» на два года

Советский спортвчера в 14:11

Раноккья продлил контракт с «Интером»

Евро-футбол.рувчера в 12:33

Раноккья продлил контракт с «Интером» до 2021 года

РИА Новостивчера в 12:25

«Интер» объявил о продлении контракта с защитником Раноккией до 2021 года

Чемпионатвчера в 12:24
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Энергетика

Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев

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Происшествия

В ДТП с автобусом в Орловской области пострадали 15 украинцев

Три гражданина Украины госпитализированы после ДТП в Орловской области России, всего пострадали 15 украинцев, заявил во вторник заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
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Общество

На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме

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Общество

ЕСПЧ признал нарушением блокировку страницы «ВКонтакте» за призывы к митингу

Суд вынес решение о том, что блокировка аккаунта личной страницы пользователя ВКонтакте из-за призывов прийти на митинг нарушает свободу слова.
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Общество

МВД предложило запретить микрозаймы через интернет без паспорта

МВД предлагает запретить россиянам оформлять микрозаймы через интернет без предоставления паспортных данных.
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
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NASA приготовилось к столкновению Земли с астероидом

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Центр выдачи паспортов России для жителей Луганской Народной Республики открылся сегодня в Новошахтинске.
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Ряд новых правил и законов, затрагивающих пенсионеров, строителей, ветеранов, водителей и других граждан, вступят в силу с 1 мая в России, передает ТАСС.
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В Сети появился тизер четвертого эпизода финального сезона сериала «Игра престолов».
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В конце урока детям предложили самим выбрать для исполнения одну из песен шансонье - подростки решили спеть "Владимирский централ".
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В Пятигорске загорелся рынок на площади 2,4 тысячи квадратных метров

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.
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Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею

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В России может появиться «список Бутиной»

В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
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Сильвио Берлускони попал в больницу

Сообщается, что он в попал в больницу в Милане.
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«Эксмо» подало в суд на «ВКонтакте» из-за аудиокниги «Темный лес»

Издательство "Эксмо" подало в суд на соцсеть "ВКонтатке" из-за аудиокниги "Темный лес" китайского писателя Лю Цысиня.
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Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию

Элементы новейшей системы ПВО С-500 «Прмететей» — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству.
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Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.
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На пикниках в предстоящие майские праздники следует держать детей подальше от мангала и жидкости для розжига.
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Итальянский футболист, центральный защитник «Интернационале» и сборной Италии.
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