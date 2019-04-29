Футбол
Раноккья продлил контракт с «Интером»Евро-футбол.ру вчера в 12:33
Защитник "Интера" Андреа Раноккья продлил контракт с клубом. Как сообщает официальный сайт миланского клуба, новое соглашение рассчитано до 2021 года. По данным итальянских СМИ, Раноккья будет зарабатывать 1,5 миллиона евро за сезон, а также бонусы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
Энергетика
Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Происшествия
В ДТП с автобусом в Орловской области пострадали 15 украинцев
Три гражданина Украины госпитализированы после ДТП в Орловской области России, всего пострадали 15 украинцев, заявил во вторник заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
Обновлено в 03:15
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Даллас» и вышел вперед в серии, Радулов забил гол
Счет в серии стал 2:1 в пользу «блюзменов». Четвертый матч серии пройдет в Далласе 2 мая.
Обновлено вчера в 23:04
Шоу-бизнес
Виктория Боня назвала основные правила красивой женщины
Обновлено в 00:51
Наука
Синдром хронической усталости начнут выявлять с помощью особого теста
Специалисты Стэнфордского университета в США создали медицинский тест, который позволяет определять, страдает ли человек от синдрома хронической усталости (СХУ).
Обновлено в 04:41
Общество
Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя
Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Общество
На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
Обновлено в 03:22
Общество
ЕСПЧ признал нарушением блокировку страницы «ВКонтакте» за призывы к митингу
Суд вынес решение о том, что блокировка аккаунта личной страницы пользователя ВКонтакте из-за призывов прийти на митинг нарушает свободу слова.
Обновлено в 04:49
Общество
МВД предложило запретить микрозаймы через интернет без паспорта
МВД предлагает запретить россиянам оформлять микрозаймы через интернет без предоставления паспортных данных.
Обновлено в 03:09
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Космос
NASA приготовилось к столкновению Земли с астероидом
Обновлено в 02:41
Авто
Авторынок Петербурга пошел в рост, несмотря на скорый уход Ford
Обновлено в 03:38
Политика
В Новошахтинске открылся центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР
Центр выдачи паспортов России для жителей Луганской Народной Республики открылся сегодня в Новошахтинске.
Обновлено вчера в 11:10
Общество
Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года
Ряд новых правил и законов, затрагивающих пенсионеров, строителей, ветеранов, водителей и других граждан, вступят в силу с 1 мая в России, передает ТАСС.
Обновлено в 03:17
Кино
В Сети появился тизер четвертого эпизода финала «Игры престолов»
В Сети появился тизер четвертого эпизода финального сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 03:28
Музыка
Краснодарскому учителю досталось за «Владимирский централ» на уроке
В конце урока детям предложили самим выбрать для исполнения одну из песен шансонье - подростки решили спеть "Владимирский централ".
Обновлено в 01:03
Происшествия
В Пятигорске загорелся рынок на площади 2,4 тысячи квадратных метров
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею
Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Политика
В России может появиться «список Бутиной»
В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Сильвио Берлускони попал в больницу
Сообщается, что он в попал в больницу в Милане.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Певица Пинк продолжает ходить к психотерапевту после нескольких выкидышей
Обновлено в 04:39
Общество
«Эксмо» подало в суд на «ВКонтакте» из-за аудиокниги «Темный лес»
Издательство "Эксмо" подало в суд на соцсеть "ВКонтатке" из-за аудиокниги "Темный лес" китайского писателя Лю Цысиня.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию
Элементы новейшей системы ПВО С-500 «Прмететей» — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству.
Обновлено вчера в 17:41
Экономика
Доход главы Хакасии вырос почти в три раза
Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес
Меган Маркл взяли под вооруженную охрану
Обновлено в 04:25
Происшествия
Задержан подозреваемый в передаче наркотиков в «Матросскую тишину»
Задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств в "Матросскую тишину", где четверо арестантов отравились, двое из них - насмерть, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Здоровье
Депздрав в сезон шашлыков призвал родителей держать детей подальше от мангала
На пикниках в предстоящие майские праздники следует держать детей подальше от мангала и жидкости для розжига.
Обновлено в 02:05